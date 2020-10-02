Новый автомобиль Hyundai в рассрочку от «Халык Банка»

Мечты нужно воплощать в реальность, особенно если ваша мечта — новый автомобиль.
«Халык Банк Кыргызстан» совместно с официальным дилером Hyundai в нашей стране — автоцентром «Азия Моторс» запустили совместную программу «Рассрочка 0 процентов», благодаря которой стать владельцем нового авто стало проще.
Основные условия программы:
- ставка для клиента — 0 процентов;
- предоплата (первоначальный взнос) — 30 процентов;
- срок − 24 месяца;
- предложение действует для моделей: Accent и Creta.
* эффективная процентная ставка 0,78 процента.
Какие документы нужны, чтобы оформить автомобиль в рассрочку?
- копия паспорта;
- заявка (заполняется в банке);
- документы, подтверждающие доходы.
Полное описание автомобилей на сайте: www.hyundai-kyrgyzstan.kg
По вопросам модельного ряда обращаться в автоцентр по телефонам:
- 0705 53 00 03
- 0312 53 00 03
По вопросам рассрочки, обращаться в контакт-центр банка:
- 0555 988 330
- 0706 988 330
- 0770 988 330