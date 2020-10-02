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Бизнес

Новый автомобиль Hyundai в рассрочку от «Халык Банка»

Мечты нужно воплощать в реальность, особенно если ваша мечта — новый автомобиль.

«Халык Банк Кыргызстан» совместно с официальным дилером Hyundai в нашей стране — автоцентром «Азия Моторс» запустили совместную программу «Рассрочка 0 процентов», благодаря которой стать владельцем нового авто стало проще.

Основные условия программы:

  • ставка для клиента — 0 процентов;
  • предоплата (первоначальный взнос) — 30 процентов;
  • срок − 24 месяца;
  • предложение действует для моделей: Accent и Creta.

* эффективная процентная ставка 0,78 процента.

Какие документы нужны, чтобы оформить автомобиль в рассрочку?

  • копия паспорта;
  • заявка (заполняется в банке);
  • документы, подтверждающие доходы.

Полное описание автомобилей на сайте: www.hyundai-kyrgyzstan.kg

По вопросам модельного ряда обращаться в автоцентр по телефонам:

  • 0705 53 00 03
  • 0312 53 00 03

По вопросам рассрочки, обращаться в контакт-центр банка:

  • 0555 988 330
  • 0706 988 330
  • 0770 988 330
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/167288/
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