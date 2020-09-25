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Бизнес

Капитализации, выплаты, взносы... Разбираемся в депозитах, как профи

Банки предлагают вклады с разными опциями: капитализацией, выплатой процентов в конце срока или ежемесячно, с возможностью дополнительных взносов и частичного снятия или без них.

«Бакай Банк» объясняет, что все это значит и как выбрать подходящий вклад.

Вариант 1. Меня интересуют только высокие проценты

Как правило, самые высокие проценты банки в Кыргызстане предлагают по пенсионным вкладам. В «Бакай Банке» годовая процентная ставка в сомах по такому депозиту — до 12 процентов, в долларах — до 4 процентов.

Второй вариант вклада с наиболее высокой доходностью — обычный «Срочный» депозит. По нему нет ни капитализации, ни возможности частично снимать деньги со счета, ни пополнять. Зато проценты выплачиваются ежемесячно и ставка в сомах достигает 11,5 процента, а в долларах — 4 процента годовых. Важно: вы всегда можете расторгнуть договор с банком и забрать свои деньги за вычетом ранее выплаченных процентов, поэтому срочный депозит не блокирует ваш доступ к финансам на случай неожиданной необходимости.

Вариант 2. Хочу накопить на депозитном счету на большую покупку

Если вы копите на большую покупку и хотите дополнительно защитить свои средства от инфляции, собственных импульсивных трат, вам нужен пополняемый депозит.

Все депозиты в «Бакай Банке», кроме «Срочного», пополняемые, поэтому копить на большую покупку можно на всех из них. Подсказка: накопление на крупную покупку занимает пару лет, поэтому разумно выбрать депозит с выплатой процентов в конце срока, чтобы получить наибольшую выгоду. Стоит обратить внимание на «Капитал» с ежемесячной капитализацией процентов к основной сумме (начисление процентов на проценты) и высокой ставкой — до 11 процентов в сомах и до 3,5 процента в долларах.

Вариант 3. Иногда буду то снимать деньги с депозита, то пополнять его

Если вам важно иметь возможность частично снимать деньги со вклада и пополнять его, да еще получать процентный доход каждый месяц, ваш вариант — депозит «Изобилие».

Из-за того, что банку сложнее планировать инвестиционную деятельность по такому вкладу, проценты по нему ниже, чем по другим депозитам: до 9,5 процента в сомах и до 2 процентов в долларах.

Вариант 4. Хочу накопить на будущее для ребенка

Депозит на имя ребенка с ежегодной капитализацией процентов и ставкой 12 процентов в год в сомах и 4,5 процента в долларах открывается на срок от 2 лет. Ни частично снимать, ни получать ежемесячные проценты по такому вкладу нельзя. Все средства — и сам вклад и накопленные проценты — достанутся ребенку по окончании срока депозита. Уже с 14 лет он сможет сам распоряжаться средствами.

Вариант 5. Не нравятся условия ни одного банка в Кыргызстане

В «Бакай Банке» условия принятия депозитов и условия действующих депозитов, сумма которых превышает $50 тысяч или эквивалент в другой валюте, могут определяться индивидуально.

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Ссылка: https://24.kg/biznes_info/166371/
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