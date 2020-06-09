Сеть АЗС «Газпромнефть» запускает мобильное приложение для автомобилистов

Клиенты сети теперь смогут в онлайн-режиме узнавать цены на топливо, прокладывать маршрут до ближайших станций, проверять бонусный баланс на карте лояльности и получать информацию о выгодных предложениях на АЗС «Газпромнефть».

Новое приложение «АЗС Газпромнефть Кыргызстан» доступно как для Android, так и для iOS платформ. С его помощью автомобилисты получат широкий перечень удобных и полезных сервисов:

личный кабинет участника программы лояльности «Сапарыбыз бир» и отслеживание статуса и баланса бонусной карты;

полная история покупок топлива на АЗС для всех участников программы лояльности, привязавших бонусную карту в личном кабинете приложения;

актуальные цены на все виды топлива и полный спектр предоставляемых услуг для каждой станции;

офлайн-карта с АЗС как в Кыргызстане, так и в других регионах присутствия компании;

удобный поиск станций по географическому расположению — на карте отмечаются ближайшие заправки и точное расстояние до них;

стабильное взаимодействие с различными навигационными системами и возможность моментально и точно проложить маршрут до искомой АЗС;

акции и специальные предложения во вкладке с доступом в один клик.

Алишер Жолчуев, заместитель генерального директора по розничным продажам «Газпром нефти Азии»: «Сеть АЗС «Газпромнефть» в Кыргызстане всегда нацелена на своевременную и качественную обратную связь и использование современных информационных технологий, поэтому в приложении дополнительно реализована функция гибкой оценки качества сервиса на заправках компании. Клиенты могут отправить детальный отзыв в электронном письме, которое в оперативном режиме поступит в обработку соответствующим специалистам. Компания планирует регулярно обновлять приложение, расширять его функционал и предоставлять пользователям удобные и выгодные предложения».