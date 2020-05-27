Сотрудник на удаленке заразился COVID-19. Комментарий «НУР Телеком»

Компания «НУР Телеком» сообщает, что у одного из сотрудников, который работал удаленно, была обнаружена коронавирусная инфекция.

Сотрудник Т.Н. работает в отделе, занимающемся удаленной регистрацией абонентов и техническим сопровождением продаж (информация поступает к сотруднику и обрабатывается в электронном виде). Работа данного сотрудника никак не связана с обслуживанием абонентов в офисах продаж и обслуживания и контактами с клиентами. Компания «НУР Телеком» официально подтверждает, что с 23 марта до момента выявления заболевания Т.Н. находился на удаленной работе дома и не имел никаких контактов с другими сотрудниками. Но, к сожалению, был заражен дома своим близким родственником, который работает в Аламединском суде. После подтверждения случая заражения Т.Н. компания провела дополнительную проверку, в ходе которой было еще раз подтверждено, что ни с кем из других сотрудников заболевший не контактировал. В данный момент работник проходит соответствующее лечение в инфекционной больнице Бишкека.

Следует отдельно отметить, что с первого дня объявления чрезвычайного положения компания «НУР Телеком» перевела большинство сотрудников на удаленный режим работы. В работающих офисах продаж и обслуживания для защиты и обеспечения безопасности абонентов и специалистов были предусмотрены все необходимые средства индивидуальной защиты согласно всем требованиям Минздрава: антисептики, маски. Кроме этого, проводятся регулярная дезинфекционная обработка помещений, замер температуры у сотрудников, присутствуют информационные таблички для посетителей о необходимости соблюдать дистанцию.

К сожалению, никто не застрахован от заражения на 100 процентов. В связи с чем еще раз обращаем внимание населения на неукоснительное соблюдение всех мер по защите от инфекции, главными из которых являются социальная дистанция и гигиена рук.