Успей сказать «спасибо»: Beeline проводит ежегодную акцию в помощь ветеранам ВОВ

Beeline проводит ежегодную благотворительную акцию «Помним». Каждый абонент Beeline, желающий поддержать и выразить свою благодарность, может принять участие в акции и перечислить средства в Совет ветеранов.

Средства для поддержки ветеранов вы можете перечислить двумя способами:

Отправив SMS со словом «Помним» на номер 951945. Через приложение Balance. В главном меню во вкладке «Благотворительная акция «Помним».

В обоих случаях с вашего баланса будет перечислено 30 сомов.

Все собранные средства будут переданы в Совет ветеранов, распределены согласно спискам. После передачи средств будет предоставлен отчет.

Акция продлится до 9 мая.