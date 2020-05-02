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Бизнес

Успей сказать «спасибо»: Beeline проводит ежегодную акцию в помощь ветеранам ВОВ

Beeline проводит ежегодную благотворительную акцию «Помним». Каждый абонент Beeline, желающий поддержать и выразить свою благодарность, может принять участие в акции и перечислить средства в Совет ветеранов.

Средства для поддержки ветеранов вы можете перечислить двумя способами:

  1. Отправив SMS со словом «Помним» на номер 951945.
  2. Через приложение Balance. В главном меню во вкладке «Благотворительная акция «Помним».

В обоих случаях с вашего баланса будет перечислено 30 сомов.

Все собранные средства будут переданы в Совет ветеранов, распределены согласно спискам. После передачи средств будет предоставлен отчет.

Акция продлится до 9 мая.

Мы помним! Мы гордимся! 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/151741/
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