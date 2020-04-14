Beeline бесплатно доставит смартфон или сим-карту с заботой о вашем здоровье

Принимая во внимание усилия государства по обеспечению безопасности и охраны здоровья граждан, компания Beeline, заботящаяся о своих абонентах, запустила новую услугу по доставке смартфонов.
Для совершения заказа:
- Перейдите на сайт https://beeline.kg/ru/phones.
- Выберите нужную модель смартфона, укажите свой адрес и контактный номер телефона.
- Дополните заказ сим-картой или пополнением баланса.
- Дождитесь ответного звонка или сообщения.
- Сотрудник Beeline бесплатно доставит вам смартфон в течение 24 часов.
Внимание: в условиях режима ЧП возможность доставки каждого заказа будет уточняться отдельно. Обязательное условие — сумма заказа свыше 5 тысяч сомов. Оплата наличными при доставке. График работы доставки: с понедельника по пятницу с 10.00 до 15.00.
Также теперь сим-карту Beeline можно приобрести у курьеров службы доставки «Ковер-самолет».
Для вашего удобства курьеры доставят сим-карту с месячным тарифом за 345 сомов. Достаточно только активировать ее, и вам будет доступен полный пакет по тарифу.
Доставка по городу бесплатная.
Чтобы заказать доставку сим-карты:
- Свяжитесь со службой доставки «Ковер-самолет».
- Оформите заказ на сим-карту Beeline.
- Готово, ожидайте курьера!
Beeline с заботой относится к каждому абоненту и делает все, чтобы вы чувствовали комфорт в любое время и при любых обстоятельствах.