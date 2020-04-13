15:58
USD 77.80
EUR 85.13
RUB 1.05
Бизнес

Вееline: забота об абонентах в условиях ЧП. Что было реализовано за три недели

«Скай Мобайл» напоминает, что своей главной миссией считает обеспечение абонентов бесперебойной и качественной связью, несмотря на вызовы, с которыми компании приходится сталкиваться.

Менее чем за три недели с момента объявления в стране чрезвычайного положения компания реализовала множество активностей, направленных на заботу об абонентах, в том числе усиление технических мощностей сети, создание и обслуживание специальных горячих линий, бесплатные звонки при нулевом балансе, нулевой трафик на важные сайты и номера телефонов и многое другое.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/149972/
просмотров: 352
Версия для печати
Материалы по теме
Как оформить сим-карту на карантине: новые точки Beeline в маркетах «Фрунзе»
Beeline: Звоните бесплатно!
Дистанционное обучение с Beeline: обнуление трафика на всех тарифах
Beeline запустил бесплатную доставку сим-карт и пополнение баланса
Beeline наращивает мощности сети: 50 новых 4G-станций по стране
Как Beeline заботится об абонентах в условиях ситуации с коронавирусом
Все о коронавирусе. Для абонентов Beeline открыта бесплатная горячая линия
Beeline переводит офисы обслуживания в Джалал-Абадской области на особый режим
Вниманию абонентов Beeline в роуминге! Бесплатные звонки на номера горячей линии
Миссия или мотивация? Как создать из компании место, откуда не уходят
Популярные новости
КФС и&nbsp;игроки сборных окажут материальную помощь футбольной семье КФС и игроки сборных окажут материальную помощь футбольной семье
Бесплатная услуга связи для абонентов Кыргызтелекома в&nbsp;период&nbsp;ЧП Бесплатная услуга связи для абонентов Кыргызтелекома в период ЧП
Изменения в&nbsp;работе ЦОНов компании &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; Изменения в работе ЦОНов компании «Газпром Кыргызстан»
Льготный тариф для дистанционного обучения студентов от&nbsp;О! Льготный тариф для дистанционного обучения студентов от О!
Бизнес
Вееline: забота об&nbsp;абонентах в&nbsp;условиях ЧП. Что было реализовано за&nbsp;три недели Вееline: забота об абонентах в условиях ЧП. Что было реализовано за три недели
&laquo;Оптима Банк&raquo; оказал помощь медицинским учреждениям на&nbsp;юге Кыргызстана «Оптима Банк» оказал помощь медицинским учреждениям на юге Кыргызстана
ОАО &laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; оказало финансовую помощь медикам ОАО «Халык Банк Кыргызстан» оказало финансовую помощь медикам
Выездные услуги Dos Credobank Выездные услуги Dos Credobank
13 апреля, понедельник
15:30
Мы все понимаем, но запасов еды уже нет. Как выживают бишкекские окраины Мы все понимаем, но запасов еды уже нет. Как выживают б...
14:56
Есть сомнения. Отчета правительства о внешней помощи требуют активисты
14:52
Вееline: забота об абонентах в условиях ЧП. Что было реализовано за три недели
14:27
На Иссык-Куле в обсервации находятся 32 человека. Шестеро заражены коронавирусом
14:24
Проданные по доверенности машины можно оформить после снятия режима ЧС