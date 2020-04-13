Вееline: забота об абонентах в условиях ЧП. Что было реализовано за три недели

«Скай Мобайл» напоминает, что своей главной миссией считает обеспечение абонентов бесперебойной и качественной связью, несмотря на вызовы, с которыми компании приходится сталкиваться.

Менее чем за три недели с момента объявления в стране чрезвычайного положения компания реализовала множество активностей, направленных на заботу об абонентах, в том числе усиление технических мощностей сети, создание и обслуживание специальных горячих линий, бесплатные звонки при нулевом балансе, нулевой трафик на важные сайты и номера телефонов и многое другое.