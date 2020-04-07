Beeline: Звоните бесплатно!

Beeline продолжает заботиться о своих абонентах в условиях чрезвычайной ситуации.

Поскольку ситуации могут быть разными, а быть на связи необходимо всегда, отныне и до конца режима ЧП абонентам Beeline будет ежедневно начисляться 10 бесплатных минут для звонков внутри сети в случае, если баланс абонента стремится к нулю.

Данная услуга активна также для корпоративных клиентов: по достижении порога отключения входящие вызовы не будут блокироваться.

Предоплатным корпоративным клиентам Beeline ежедневно будут начисляться 10 бесплатных минут внутри сети, если на балансе остается менее 15 сомов.

Проверить остаток минут можно с помощью команды *909#.

Более подробная информация на сайте beeline.kg.

Берегите себя и оставайтесь на связи!