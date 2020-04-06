Дистанционное обучение с Beeline: обнуление трафика на всех тарифах

В связи с пандемией коронавируса система образования трансформируется и осуществляет масштабный переход на дистанционное обучение во всем мире.

8 апреля 2020 года школы Кыргызстана начнут обучение в дистанционном формате благодаря усилиям МОиН КР, разрабатывающего онлайн-уроки, телевизионные учебные передачи и другие методы обучения с использованием информационных технологий и электронных ресурсов.

В рамках поддержки учителей и школьников оператор Beeline предоставляет бесплатный доступ на образовательные каналы и сайты, необходимые для полноценного обучения по школьной программе.

Доступ будет действовать с 8 апреля 2020 года для всех абонентов на любом тарифном плане даже при нулевом балансе.

Видеоуроки, а также учебные материалы, электронные учебники, расписание телеуроков, дополнительная литература, задания, пособия для учителей, развивающие игры, тесты и другое будут размещены на www.oku.edu.gov.kg — образовательном портале, специально разработанном МОиН КР.

ТВ-каналы, транслирующие видеоуроки для учащихся 1-11-х классов, доступны в приложении BeeTV. Скачивайте приложение BeeTV и получайте бесплатный интернет-трафик для образовательных каналов в приложении BeeTV:

«Илим Билим» ЭлТР. «Баластан» КТР. ЭлТР. Пирамида. «Пятый канал». Санат ТВ.

Бесплатный интернет-трафик на сайты:

Кроме того, для учителей школ КР разработан специальный тарифный план, который будет предоставлен бесплатно сроком на два месяца. Он будет предоставляться согласно поданным спискам от директоров школ.

Подробная информация на сайте beeline.kg.