Beeline запустил бесплатную доставку сим-карт и пополнение баланса

Станьте абонентом Beeline не выходя из дома!

Принимая во внимание усилия государства по обеспечению безопасности и охраны здоровья граждан, Beeline как организация, заботящаяся о своих абонентах, запускает новую услугу «Бесплатная доставка сим-карт и пополнение баланса». Сотрудники в защитной экипировке, соблюдая все необходимые меры безопасности, в течение 24 часов доставят вам сим-карту или пополнят баланс.

Области, в которых доступна услуга бесплатной доставки сим-карт, указаны на сайте dostavka.beeline.kg. Список областей пополняется.

Внимание: в условиях режима ЧС возможность доставки каждого заказа будет уточняться отдельно.

Сроки доставки зависят от удаленности, доставка будет совершена планово в течение дня.

Как совершить заказ на доставку сим-карты:

Перейти на сайт http://dostavka.beeline.kg/. Выбрать тариф, указать свой адрес и контактный номер телефона. Получить подтверждение заказа по указанному номеру. Сотрудник Beeline в защитной экипировке привезет сим-карту и зарегистрирует ее (требуется только фото паспорта).

Обязательное условие — пополнение баланса от 300 сомов.

Услуга работает также для пополнения баланса от 300 сомов.

Для вашего удобства вам помогут установить приложение Balance.kg, чтобы вы могли оплачивать коммунальные услуги, сотовую связь, совершать оплаты и покупки не выходя из дома.

Берегите себя и своих близких и будьте всегда на связи!