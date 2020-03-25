19:15
USD 78.88
EUR 85.39
RUB 1.00
Бизнес

Beeline наращивает мощности сети: 50 новых 4G-станций по стране

В условиях чрезвычайной ситуации в стране Beeline ставит своей первостепенной задачей предоставление бесперебойной и качественной связи и покрытия вне зависимости от вызовов, с которыми приходится сталкиваться. 

Для обеспечения еще более качественного обслуживания абонентов компания расширила зону покрытия и емкостей сети, установив 50 дополнительных базовых станций преимущественно 4G LTE по всей стране. 

Свои основные работы технические специалисты Beeline сосредоточили на юге Кыргызстана в Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях.

  • Джалал-Абадская область: cела Ала-Бука, Бургонду, Курулуш, а. к. Кегарт, Таштак, Жалгыз-Жангак, Курманбек, Коминтерн, Катар-Жангак;

  • Ошская область: город Ош, cела Ак-Кия, Борбаш, Кызыл-Булак, Джийде, Кенеш, Кыргыз-Ата, Кичик, Конурат, Карамык, Кызыл-Дыйкан, Мангыт, Ак-Терек, Арбын, Шоро-Башат, Токбай-Талаа, Таш-Коргон, Тескей-Кожоке;

  • Баткенская область: села Арка, Суу-Башы, а/о Ак-Суу, Чек, Чон-Талаа, Джаны-Джер (с. у. Дара), Кара-Булак, Кыргыз-Кыштак;

  • Чуйская область: Аламединский район — Ала-Арчинское ущелье и село Кордай, Ысcык-Атинский район — села Бирдик, Рот-Фронт;

  • Иссык-Кульская область: город Балыкчи и Аксуйский район. 

Ознакомиться с полной картой покрытия сети Beeline 4G/3G/2G можно на сайте в разделе https://beeline.kg/ru/4g.

Beeline напоминает: в этот непростой для всей страны момент важно оставаться на связи с близкими даже на расстоянии.



Ссылка: https://24.kg/biznes_info/148008/
просмотров: 299
Версия для печати
Материалы по теме
Как Beeline заботится об абонентах в условиях ситуации с коронавирусом
Все о коронавирусе. Для абонентов Beeline открыта бесплатная горячая линия
Beeline переводит офисы обслуживания в Джалал-Абадской области на особый режим
Вниманию абонентов Beeline в роуминге! Бесплатные звонки на номера горячей линии
Миссия или мотивация? Как создать из компании место, откуда не уходят
Beeline объявляет о запуске технологии сим-карт нового поколения eSIM
Мы вернулись! Открыт прием заявок на Open Digithon 2020 от Beeline!
B2B: как компании помогают друг другу развиваться и находить новых клиентов
Что такое комплаенс и как система работает на практике
Реклама не во вред. Как продвигать компанию грамотно
Популярные новости
Азамат Акенеев: Держать деньги дома&nbsp;&mdash; большой риск Азамат Акенеев: Держать деньги дома — большой риск
Стартовали доставка SIM-карт и&nbsp;пополнение баланса на&nbsp;дому по&nbsp;всему Кыргызстану Стартовали доставка SIM-карт и пополнение баланса на дому по всему Кыргызстану
&laquo;Оптима Банк&raquo; о&nbsp;работе в&nbsp;условиях глобальной пандемии коронавируса «Оптима Банк» о работе в условиях глобальной пандемии коронавируса
Как получить заем в&nbsp;РФ, не&nbsp;имея российского гражданства Как получить заем в РФ, не имея российского гражданства
Бизнес
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;. Как передать показания и&nbsp;оплатить услуги удаленно «Газпром Кыргызстан». Как передать показания и оплатить услуги удаленно
&laquo;Яндекс.Такси&raquo;: мы&nbsp;отключили сервис, хотя такси признано важным видом транспорта «Яндекс.Такси»: мы отключили сервис, хотя такси признано важным видом транспорта
Beeline наращивает мощности сети: 50&nbsp;новых 4G-станций по&nbsp;стране Beeline наращивает мощности сети: 50 новых 4G-станций по стране
Как пополнить баланс с&nbsp;помощью банковской карты не&nbsp;выходя из&nbsp;дома (пошагово) Как пополнить баланс с помощью банковской карты не выходя из дома (пошагово)
25 марта, среда
19:03
«Газпром Кыргызстан». Как передать показания и оплатить услуги удаленно «Газпром Кыргызстан». Как передать показания и оплатить...
18:46
Таксистам запретили работать. Они жалуются на отсутствие льгот по кредитам
18:38
Все медучреждения обязаны работать, но врачей отправляют в отпуск без содержания
18:33
«Яндекс.Такси»: мы отключили сервис, хотя такси признано важным видом транспорта
18:21
Beeline наращивает мощности сети: 50 новых 4G-станций по стране