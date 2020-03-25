Beeline наращивает мощности сети: 50 новых 4G-станций по стране

В условиях чрезвычайной ситуации в стране Beeline ставит своей первостепенной задачей предоставление бесперебойной и качественной связи и покрытия вне зависимости от вызовов, с которыми приходится сталкиваться.

Для обеспечения еще более качественного обслуживания абонентов компания расширила зону покрытия и емкостей сети, установив 50 дополнительных базовых станций преимущественно 4G LTE по всей стране.

Свои основные работы технические специалисты Beeline сосредоточили на юге Кыргызстана в Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях.

Джалал-Абадская область: cела Ала-Бука, Бургонду, Курулуш, а. к. Кегарт, Таштак, Жалгыз-Жангак, Курманбек, Коминтерн, Катар-Жангак;

Ошская область: город Ош, cела Ак-Кия, Борбаш, Кызыл-Булак, Джийде, Кенеш, Кыргыз-Ата, Кичик, Конурат, Карамык, Кызыл-Дыйкан, Мангыт, Ак-Терек, Арбын, Шоро-Башат, Токбай-Талаа, Таш-Коргон, Тескей-Кожоке;

Баткенская область: села Арка, Суу-Башы, а/о Ак-Суу, Чек, Чон-Талаа, Джаны-Джер (с. у. Дара), Кара-Булак, Кыргыз-Кыштак;

Чуйская область: Аламединский район — Ала-Арчинское ущелье и село Кордай, Ысcык-Атинский район — села Бирдик, Рот-Фронт;

Иссык-Кульская область: город Балыкчи и Аксуйский район.

Ознакомиться с полной картой покрытия сети Beeline 4G/3G/2G можно на сайте в разделе https://beeline.kg/ru/4g.

Beeline напоминает: в этот непростой для всей страны момент важно оставаться на связи с близкими даже на расстоянии.





