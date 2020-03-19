Как Beeline заботится об абонентах в условиях ситуации с коронавирусом

В связи с непростой эпидемиологической ситуацией в мире и Кыргызстане, компания «Скай Мобайл» предпринимает проактивные меры по защите своих сотрудников и абонентов.

Компания работает в прежнем режиме и в прежних объемах, несмотря на то что половина сотрудников переведена на удаленный режим работы. Это сделано для защиты сотрудников от риска заражения вирусами и ОРВИ. Режим удаленной работы никак не влияет на качество предоставляемого компанией сервиса и услуг.

В связи с эпидемиологической ситуацией на юге Кыргызстана основная часть офисов продаж и обслуживания в Джалал-Абаде закрыты либо функционируют в режиме «окошка» — клиент и консультант общаются через стеклянную преграду. Терминалы пополнения на время работы офисов выносятся в доступные для абонентов места, в офисах дежурит по одному сотруднику для обеспечения контроля за терминалами. В остальных офисах продаж и обслуживания компании, включая главный офис, сотрудники работают в защитных масках, проводится дезинфекционная обработка помещений, стоят санитайзеры для дезинфекции рук, лежат градусники для измерения температуры.

Кроме этого, для своих абонентов Beeline совместно с Министерством здравоохранения КР открыл круглосуточную горячую линию *3202 по вопросам COVID-19, где специалисты кол-центра отвечают на вопросы, поступающие от населения, и распределяют звонки в более специализированные медицинские учреждения.

Также Beeline обнулил исходящий трафик на номера горячих линий: оперативного штаб Минздрава (0312) 660663 и горячей линий по коронавирусу/оперативного штаба департамента Госсанэпиднадзора Министерства здравоохранения (0312) 323202.

Об абонентах, которые находятся за пределами страны в активном роуминге, компания позаботилась, обнулив трафик на номера телефонов горячих линий МИД Кыргызстана, и перечислив 30 минут и 1 ГБ интернета на звонки в Кыргызстан и в стране пребывания для того, чтобы абоненты не прерывали связи с родными.

Компания напоминает, что врачи рекомендуют для снижения рисков заражения вирусами меньше контактировать с людьми и без надобности не выходить из дома. Об оплатах чеков, пополнении баланса телефона и прочих покупках не следует беспокоиться — продукт компании обеспечивает необходимый спектр бесконтактных электронных оплат. Скачав приложение Balance.kg, можно совершать оплаты, покупки и даже доставку еды не выходя из дома.

Актуальная информация о графике работ офисов продаж и обслуживания компании, а также последние новости находятся на сайте beeline.kg в разделе Новости.

Компания «Скай Мобайл» сообщает, что продолжает работу в прежних объемах, и подчеркивает, что, являясь национальным оператором, своей целью ставит обеспечение граждан Кыргызстана бесперебойной и качественной связью в любых условиях.