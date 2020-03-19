18:34
USD 72.90
EUR 81.83
RUB 0.98
Бизнес

Как Beeline заботится об абонентах в условиях ситуации с коронавирусом

В связи с непростой эпидемиологической ситуацией в мире и Кыргызстане, компания «Скай Мобайл» предпринимает проактивные меры по защите своих сотрудников и абонентов.

  • Компания работает в прежнем режиме и в прежних объемах, несмотря на то что половина сотрудников переведена на удаленный режим работы. Это сделано для защиты сотрудников от риска заражения вирусами и ОРВИ. Режим удаленной работы никак не влияет на качество предоставляемого компанией сервиса и услуг.
  • В связи с эпидемиологической ситуацией на юге Кыргызстана основная часть офисов продаж и обслуживания в Джалал-Абаде закрыты либо функционируют в режиме «окошка» — клиент и консультант общаются через стеклянную преграду. Терминалы пополнения на время работы офисов выносятся в доступные для абонентов места, в офисах дежурит по одному сотруднику для обеспечения контроля за терминалами. В остальных офисах продаж и обслуживания компании, включая главный офис, сотрудники работают в защитных масках, проводится дезинфекционная обработка помещений, стоят санитайзеры для дезинфекции рук, лежат градусники для измерения температуры.
  • Кроме этого, для своих абонентов Beeline совместно с Министерством здравоохранения КР открыл круглосуточную горячую линию *3202 по вопросам COVID-19, где специалисты кол-центра отвечают на вопросы, поступающие от населения, и распределяют звонки в более специализированные медицинские учреждения.
  • Также Beeline обнулил исходящий трафик на номера горячих линий: оперативного штаб Минздрава (0312) 660663 и горячей линий по коронавирусу/оперативного штаба департамента Госсанэпиднадзора Министерства здравоохранения (0312) 323202.
  • Об абонентах, которые находятся за пределами страны в активном роуминге, компания позаботилась, обнулив трафик на номера телефонов горячих линий МИД Кыргызстана, и перечислив 30 минут и 1 ГБ интернета на звонки в Кыргызстан и в стране пребывания для того, чтобы абоненты не прерывали связи с родными.
  • Компания напоминает, что врачи рекомендуют для снижения рисков заражения вирусами меньше контактировать с людьми и без надобности не выходить из дома. Об оплатах чеков, пополнении баланса телефона и прочих покупках не следует беспокоиться — продукт компании обеспечивает необходимый спектр бесконтактных электронных оплат. Скачав приложение Balance.kg, можно совершать оплаты, покупки и даже доставку еды не выходя из дома.
  • Актуальная информация о графике работ офисов продаж и обслуживания компании, а также последние новости находятся на сайте beeline.kg в разделе Новости.

Компания «Скай Мобайл» сообщает, что продолжает работу в прежних объемах, и подчеркивает, что, являясь национальным оператором, своей целью ставит обеспечение граждан Кыргызстана бесперебойной и качественной связью в любых условиях.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/147175/
просмотров: 76
Версия для печати
Материалы по теме
Все о коронавирусе. Для абонентов Beeline открыта бесплатная горячая линия
Beeline переводит офисы обслуживания в Джалал-Абадской области на особый режим
Вниманию абонентов Beeline в роуминге! Бесплатные звонки на номера горячей линии
Миссия или мотивация? Как создать из компании место, откуда не уходят
Beeline объявляет о запуске технологии сим-карт нового поколения eSIM
Мы вернулись! Открыт прием заявок на Open Digithon 2020 от Beeline!
B2B: как компании помогают друг другу развиваться и находить новых клиентов
Что такое комплаенс и как система работает на практике
Реклама не во вред. Как продвигать компанию грамотно
Beeline открывает первый контакт-центр на юге страны
Популярные новости
Где сдать анализы в&nbsp;Кыргызстане? Где сдать анализы в Кыргызстане?
ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; временно изменяет порядок проведения пресс-конференций ИА «24.kg» временно изменяет порядок проведения пресс-конференций
&laquo;Бакай Банк&raquo; продает недвижимость в&nbsp;Бишкеке по&nbsp;сниженным ценам «Бакай Банк» продает недвижимость в Бишкеке по сниженным ценам
Конкурс для школьников от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo;: призовой фонд&nbsp;&mdash; 55&nbsp;тысяч сомов! Конкурс для школьников от «Бакай Банка»: призовой фонд — 55 тысяч сомов!
Бизнес
Как Beeline заботится об&nbsp;абонентах в&nbsp;условиях ситуации с&nbsp;коронавирусом Как Beeline заботится об абонентах в условиях ситуации с коронавирусом
&laquo;Бакай Банк&raquo; идет навстречу заемщикам из-за коронавируса «Бакай Банк» идет навстречу заемщикам из-за коронавируса
Как оплатить услуги не&nbsp;выходя из&nbsp;дома? Через онлайн-банкинг &laquo;Керемет Банка&raquo;! Как оплатить услуги не выходя из дома? Через онлайн-банкинг «Керемет Банка»!
Люди помогают людям. Бишкекчанам раздали 15&nbsp;тысяч масок Люди помогают людям. Бишкекчанам раздали 15 тысяч масок
19 марта, четверг
18:31
В Верховном суде новый судья. У него техническое образование В Верховном суде новый судья. У него техническое образо...
18:30
20 марта: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:28
Жители Оша продолжают скупать муку. Открыли три дополнительные точки продажи
18:23
Рост курса доллара. Нацбанк проводит интервенцию по продаже валюты
18:23
Как Beeline заботится об абонентах в условиях ситуации с коронавирусом