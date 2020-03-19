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Бизнес

Все о коронавирусе. Для абонентов Beeline открыта бесплатная горячая линия

Принимая во внимание непростую эпидемиологическую ситуацию в мире, компания «Скай Мобайл» открывает круглосуточную горячую линию по вопросам вируса COVID-19 для своих абонентов.

С сегодняшнего дня звонки принимаются по номеру *3202.

Данная линия создана на основе существующего кол-центра Beeline для того, чтобы разгрузить основные линии Министерства здравоохранения по вопросам эпидемии. Корректные ответы на вопросы разработаны компанией «Скай Мобайл» совместно с экспертами Министерства здравоохранения на основе уже поступивших звонков.

В случае если вопрос абонента будет требовать более глубокой медицинской экспертизы, он будет перенаправлен с горячей линии Beeline на одну из горячих линий Минздрава. Основная линия Министерства здравоохранения принимает звонки по номеру 0312 32 32 02.

Таким образом, благодаря созданию первой линии специалисты кол-центра Beeline планируют отрабатывать и перераспределять большую часть запросов, что позволит более эффективно работать с информированностью населения и существенно облегчит нагрузку сотрудников Министерства здравоохранения.

Консультации специалистов горячей линии *3202 доступны абонентам Beeline бесплатно на трех языках: кыргызском, русском и узбекском.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/147073/
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