Beeline переводит офисы обслуживания в Джалал-Абадской области на особый режим

В целях обеспечения безопасности клиентов и сотрудников офисы продаж и обслуживания Beeline в Джалал-Абадской области переводятся на особый режим работы.
Офисы полноценно функционируют через окошко:
- Джалал-Абад-1 (улица Ленина, 18).
- Джалал-Абад-3 (улица Ленина, 22, рынок «Нооруз»).
- Сузак (улица Дакан-Палвана, ориентир: районная больница).
- Кочкор-Ата (улица Гагарина, напротив центрального рынка).
- Таш-Кумыр (микрорайон Строителей б/н).
- Токтогул (улица Суеркулова, 34, квартира 2, напротив центрального рынка).
Офисы закрываются, но один терминал для осуществления операций ежедневно будет выноситься за пределы офиса:
- Базар-Коргон (улица Текебаева б/н (бывшая улица Вокзальная) ориентир: центральный рынок).
- Джалал-Абад-4 (улица Чехова, 13/1).
- Джалал-Абад-2 (улица Ала-Тоо, 40, ЦУМ).
- Масы (улица Ленина, 1).
- Шамалды-Сай (улица Кыргызстана б/н).
- Ала-Бука (улица Сартманбекова, 49).
- Майлуу-Суу (улица Ленина, 83).
- Кара-Куль (улица Ленина б/н, ТЦ «Ала-Тоо»).
- Кербен (улица Ниязалы, 24).
Партнерские офисы обслуживания функционируют в прежнем режиме и решение об изменении режима работы будет приниматься на стороне партнеров.
Компания «Скай Мобайл» подчеркивает, что в случае, когда сложно определить реальную эпидемиологическую ситуацию в стране, принятие подобных проактивных мер — гражданская ответственность каждого бизнеса.
Все офисы по республике снабжены санитайзерами для общего пользования и градусниками, проводится регулярная дезинфекция помещений, также в целях предостережения сотрудники работают в масках.
Мы прилагаем все усилия для того, чтобы наши абоненты не испытывали сбоев связи и получали услуги в прежнем объеме и качестве в штатном режиме.