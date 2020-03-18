Beeline переводит офисы обслуживания в Джалал-Абадской области на особый режим

В целях обеспечения безопасности клиентов и сотрудников офисы продаж и обслуживания Beeline в Джалал-Абадской области переводятся на особый режим работы.

Офисы полноценно функционируют через окошко:

Джалал-Абад-1 (улица Ленина, 18). Джалал-Абад-3 (улица Ленина, 22, рынок «Нооруз»). Сузак (улица Дакан-Палвана, ориентир: районная больница). Кочкор-Ата (улица Гагарина, напротив центрального рынка). Таш-Кумыр (микрорайон Строителей б/н). Токтогул (улица Суеркулова, 34, квартира 2, напротив центрального рынка).

Офисы закрываются, но один терминал для осуществления операций ежедневно будет выноситься за пределы офиса:

Базар-Коргон (улица Текебаева б/н (бывшая улица Вокзальная) ориентир: центральный рынок). Джалал-Абад-4 (улица Чехова, 13/1). Джалал-Абад-2 (улица Ала-Тоо, 40, ЦУМ). Масы (улица Ленина, 1). Шамалды-Сай (улица Кыргызстана б/н). Ала-Бука (улица Сартманбекова, 49). Майлуу-Суу (улица Ленина, 83). Кара-Куль (улица Ленина б/н, ТЦ «Ала-Тоо»). Кербен (улица Ниязалы, 24).

Партнерские офисы обслуживания функционируют в прежнем режиме и решение об изменении режима работы будет приниматься на стороне партнеров.

Компания «Скай Мобайл» подчеркивает, что в случае, когда сложно определить реальную эпидемиологическую ситуацию в стране, принятие подобных проактивных мер — гражданская ответственность каждого бизнеса.

Все офисы по республике снабжены санитайзерами для общего пользования и градусниками, проводится регулярная дезинфекция помещений, также в целях предостережения сотрудники работают в масках.

Мы прилагаем все усилия для того, чтобы наши абоненты не испытывали сбоев связи и получали услуги в прежнем объеме и качестве в штатном режиме.