Вниманию абонентов Beeline в роуминге! Бесплатные звонки на номера горячей линии

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в мире для всех своих абонентов, находящихся в роуминге, Beeline Кыргызстан предоставляет бесплатные минуты для звонков на номера горячей линии и телефонов доверия посольств, консульских служб в стране пребывания и МИД КР. Обнуление исходящих звонков продлится до стабилизации ситуации в мире.

Полный список всех номеров горячей линии:

Департамент консульской службы МИД КР 996 312 660811, добавочный 100, 103, 109, 112

Горячая линия: 996 (312) 66-06-75, 996 312-96-20-85, +996 (312) 66-34-05

Телефон доверия: 996 (312) 62-50-88 Бишкек Кыргызстан Посольство Кыргызской Республики

в Республике Казахстан Контактный номер: 0077-172-242-024 Нурсултан Казахстан Генеральное консульство

Кыргызской Республики в Алматы Контактный номер: +7-7272-64-22-12

Телефон доверия: +7 (727) 2916610

Горячая линия: +77778150072 (WhatsApp) Алматы Посольство Кыргызской Республики

в Российской Федерации Контактный номер: +7 (499) 237-48-82

Телефон доверия: +7 (499) 237-65-65 Москва Россия Контактный номер: +7(383) 319 07 62, +7(383) 2106624

Телефон доверия: +7(383) 2106624 Новосибирск Телефон доверия: +7-343-223-68-13

Горячая линия: +7-343-223-68-13 Екатеринбург Посольство Кыргызской Республики в Республике Узбекистан Контактный номер: +998 71 237 47 94

Телефон доверия: +998 71 237 07 96 Ташкент Узбекистан Посольство Кыргызской Республики

в Республике Таджикистан Контактный номер: +992-41-100-00-56

Телефон доверия: +992-41-100-00-56 Душанбе Таджикистан Посольство Кыргызской Республики

в Турецкой Республике, город Анкара Контактный номер: +90-3124913506

Контактный номер: +90-3124913507 Анкара Турция Генеральное консульство

Кыргызской Республики в город Стамбул Контактный номер: +90 212 235 6767

Горячая линия: +90 535 107 7212

Телефон доверия: +90 212 235 6767 Стамбул

В дополнение к нулевому трафику абонентам, находящимся в активном роуминге с 11 по 16 марта, предоставляется пакет 1 ГБ интернета и 30 бесплатных минут сроком до 31 марта.

Действие пакета из 30 минут распространяется на следующие направления:

входящие звонки из Кыргызстана;

исходящие звонки в Кыргызстан (на номера всех операторов) и в стране пребывания.

Остальные направления тарифицируются согласно текущему тарифному плану роуминга у абонента.

Мы желаем вам скорейшего и безопасного возвращения домой!