Вниманию абонентов Beeline в роуминге! Бесплатные звонки на номера горячей линии

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в мире для всех своих абонентов, находящихся в роуминге, Beeline Кыргызстан предоставляет бесплатные минуты для звонков на номера горячей линии и телефонов доверия посольств, консульских служб в стране пребывания и МИД КР. Обнуление исходящих звонков продлится до стабилизации ситуации в мире.
Полный список всех номеров горячей линии:
|
Департамент консульской службы МИД КР
|
996 312 660811, добавочный 100, 103, 109, 112
|
Бишкек
|
Кыргызстан
|
Посольство Кыргызской Республики
|
Контактный номер: 0077-172-242-024
|
Нурсултан
|
Казахстан
|
Генеральное консульство
|
Контактный номер:
|
Алматы
|
Посольство Кыргызской Республики
|
Контактный номер:
|
Москва
|
Россия
|
Контактный номер: +7(383) 319 07 62, +7(383) 2106624
|
Новосибирск
|
Телефон доверия:
|
Екатеринбург
|
Посольство Кыргызской Республики в Республике Узбекистан
|
Контактный номер: +998 71 237 47 94
|
Ташкент
|
Узбекистан
|
Посольство Кыргызской Республики
|
Контактный номер: +992-41-100-00-56
|
Душанбе
|
Таджикистан
|
Посольство Кыргызской Республики
|
Контактный номер: +90-3124913506
|
Анкара
|
Турция
|
Генеральное консульство
|
Контактный номер: +90 212 235 6767
|
Стамбул
В дополнение к нулевому трафику абонентам, находящимся в активном роуминге с 11 по 16 марта, предоставляется пакет 1 ГБ интернета и 30 бесплатных минут сроком до 31 марта.
Действие пакета из 30 минут распространяется на следующие направления:
- входящие звонки из Кыргызстана;
- исходящие звонки в Кыргызстан (на номера всех операторов) и в стране пребывания.
Остальные направления тарифицируются согласно текущему тарифному плану роуминга у абонента.