18:17
USD 72.90
EUR 81.83
RUB 0.98
Бизнес

Вниманию абонентов Beeline в роуминге! Бесплатные звонки на номера горячей линии

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в мире для всех своих абонентов, находящихся в роуминге, Beeline Кыргызстан предоставляет бесплатные минуты для звонков на номера горячей линии и телефонов доверия посольств, консульских служб в стране пребывания и МИД КР. Обнуление исходящих звонков продлится до стабилизации ситуации в мире.

Полный список всех номеров горячей линии:

Департамент консульской службы МИД КР

996 312 660811, добавочный 100, 103, 109, 112
Горячая линия: 996 (312) 66-06-75, 996 312-96-20-85, +996 (312) 66-34-05
Телефон доверия: 996 (312) 62-50-88

Бишкек

Кыргызстан

  

Посольство Кыргызской Республики
в Республике Казахстан

Контактный номер: 0077-172-242-024

Нурсултан

Казахстан

  

Генеральное консульство
Кыргызской Республики в Алматы

Контактный номер: +7-7272-64-22-12
Телефон доверия: +7 (727) 2916610
Горячая линия: +77778150072 (WhatsApp)

Алматы

  
 

Посольство Кыргызской Республики
в Российской Федерации

Контактный номер: +7 (499) 237-48-82
Телефон доверия: +7 (499) 237-65-65

Москва

Россия

  

Контактный номер: +7(383) 319 07 62, +7(383) 2106624
Телефон доверия: +7(383) 2106624

Новосибирск

  

Телефон доверия: +7-343-223-68-13
Горячая линия: +7-343-223-68-13

Екатеринбург

  

Посольство Кыргызской Республики в Республике Узбекистан

Контактный номер: +998 71 237 47 94
Телефон доверия: +998 71 237 07 96

Ташкент

Узбекистан

  
 
 

Посольство Кыргызской Республики
в Республике Таджикистан

Контактный номер: +992-41-100-00-56
Телефон доверия: +992-41-100-00-56

Душанбе

Таджикистан

  
 

Посольство Кыргызской Республики
в Турецкой Республике, город Анкара

Контактный номер: +90-3124913506
Контактный номер: +90-3124913507

Анкара

Турция

  
 

Генеральное консульство
Кыргызской Республики в город Стамбул

Контактный номер: +90 212 235 6767
Горячая линия: +90 535 107 7212
Телефон доверия: +90 212 235 6767

Стамбул

  
 

В дополнение к нулевому трафику абонентам, находящимся в активном роуминге с 11 по 16 марта, предоставляется пакет 1 ГБ интернета и 30 бесплатных минут сроком до 31 марта.

Действие пакета из 30 минут распространяется на следующие направления:

  • входящие звонки из Кыргызстана;
  • исходящие звонки в Кыргызстан (на номера всех операторов) и в стране пребывания.

Остальные направления тарифицируются согласно текущему тарифному плану роуминга у абонента.

Мы желаем вам скорейшего и безопасного возвращения домой!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/146807/
просмотров: 64
Версия для печати
Материалы по теме
Миссия или мотивация? Как создать из компании место, откуда не уходят
Beeline объявляет о запуске технологии сим-карт нового поколения eSIM
Мы вернулись! Открыт прием заявок на Open Digithon 2020 от Beeline!
B2B: как компании помогают друг другу развиваться и находить новых клиентов
Что такое комплаенс и как система работает на практике
Реклама не во вред. Как продвигать компанию грамотно
Beeline открывает первый контакт-центр на юге страны
Поздравьте близких с Новым годом вместе с Beeline!
Как комплаенс помогает бороться с коррупцией и серыми схемами
Пожарный расчет и запах дыма. Как прошли учения в бизнес-центре «Асыл-Таш»
Популярные новости
6&nbsp;фактов об&nbsp;исламском финансировании от&nbsp;Чубака ажы Жалилова 6 фактов об исламском финансировании от Чубака ажы Жалилова
Инновационные методы лечения помогут победить рак Инновационные методы лечения помогут победить рак
Одно из&nbsp;отдаленных сел Нарынской области имеет доступ к&nbsp;Всемирной паутине Одно из отдаленных сел Нарынской области имеет доступ к Всемирной паутине
Конкурс для школьников от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo;: призовой фонд&nbsp;&mdash; 55&nbsp;тысяч сомов! Конкурс для школьников от «Бакай Банка»: призовой фонд — 55 тысяч сомов!
Бизнес
Вниманию абонентов Beeline в&nbsp;роуминге! Бесплатные звонки на&nbsp;номера горячей линии Вниманию абонентов Beeline в роуминге! Бесплатные звонки на номера горячей линии
Конкурс для школьников от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo;: призовой фонд&nbsp;&mdash; 55&nbsp;тысяч сомов! Конкурс для школьников от «Бакай Банка»: призовой фонд — 55 тысяч сомов!
ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; временно изменяет порядок проведения пресс-конференций ИА «24.kg» временно изменяет порядок проведения пресс-конференций
Одно из&nbsp;отдаленных сел Нарынской области имеет доступ к&nbsp;Всемирной паутине Одно из отдаленных сел Нарынской области имеет доступ к Всемирной паутине
17 марта, вторник
18:13
Зря ввели карантин. Арстан Алай ответил ведущему, который подал на него в суд Зря ввели карантин. Арстан Алай ответил ведущему, котор...
18:06
Вниманию абонентов Beeline в роуминге! Бесплатные звонки на номера горячей линии
18:01
Госдолг Кыргызстана. На каждого жителя приходится по $710
17:59
Куда звонить с вопросами о новом коронавирусе и вводимых ограничениях
17:46
ГРС Кыргызстана напоминает: заказать и получить паспорт можно не выходя из дома