Внимание, аукцион. На продажу выставлено нежилое помещение в селе Ленинском

На основании соглашения о реализации заложенного имущества ОсОО SAIMA NEWTEX KG — банкрот, специальный администратор проводит открытый аукцион по продаже актива должника.

На аукцион выставляется нежилое помещение (недостроенный текстильный цех) по адресу: Чуйская область, Аламединский район, село Ленинское, улица Алма-Атинская, б/н., площадь помещения около 1 400,0 кв. м, участок 45 соток, с понижением стартовой цены на 10 процентов. Ориентировочная цена — 11 миллионов 604 тысячи 330,0 сомов.

Аукцион состоится 26 марта 2020 года в 11.00 по адресу: город Бишкек, улица Радищева, 30.

К участию в аукционе допускаются лица, внесшие гарантийный взнос в размере 10 процентов от ориентировочной цены на расчетный счет или в кассу ОсОО SAIMA NEWTEX KG — банкрот.

Расчетный счет в ФОАО «Керемет Банк», «Керемет Банк-Бишкек», р/с 1360370019861143, БИК 136037.

Заявки для участия в аукционе принимаются ежедневно с 9.00 до 17.00 (кроме субботы и воскресенья).

Последний день приема заявок — 25 марта 2020 года до 17.00.

Подробную информацию по всем вопросам можно получить у специального администратора.

Справки по телефонам: 0778 785228, 0700 785228.