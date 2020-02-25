Прошло размещение акций 22-й эмиссии «Бакай Банка»

Размер уставного капитала «Бакай Банка» увеличен до 2,7 миллиарда сомов путем дополнительного выпуска простых именных акций 22-й эмиссии и их частного размещения. Андеррайтером дополнительной эмиссии выступила финансовая компания «Сенти».

Размер уставного капитала ОАО «Бакай Банк» увеличен до 2 миллиардов 698 миллионов сомов путем дополнительного выпуска простых именных акций 22-й эмиссии в количестве 42,6 миллиона штук по цене размещения 47 сомов за одну акцию — всего на сумму 2 миллиарда сомов.

21 февраля акции размещены в частном порядке акционерам ЗАО «БТА Банк» пропорционально количеству принадлежавших им акций «БТА Банка». Объем эмиссии составил более 42,5 миллиона акций по номинальной цене 47 сомов за ценную бумагу.

Андеррайтером дополнительной эмиссии ценных бумаг ОАО «Бакай Банк» выступила финансовая компания «Сенти», которая имеет значительный опыт по выпуску и размещению ценных бумаг крупнейших предприятий и организаций Кыргызстана.

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«Бакай Банк» уже более 20 лет предоставляет финансовые услуги для бизнеса и частных лиц. После присоединения ЗАО «БТА Банк» в январе 2020 года «Бакай Банк» стал одним из самых крупных по размеру уставного капитала и разветвленности филиальной сети банков в стране. 180 отделений банка обеспечивают быстрое и удобное обслуживание во всех регионах. Лицензия НБ КР № 43.