Акция: банковские гарантии под залог недвижимости на любые сроки до 2 процентов

«Бакай Банк» объявляет акцию на банковские гарантии для предпринимателей и организаций: под залог денежных средств на любые сроки — до 0,5 процента, под залог недвижимости — до 2 процентов.

Одно из самых выгодных предложений на рынке по банковским гарантиям делает «Бакай Банк».

Гарантии на любой срок в любой валюте можно получить на особых условиях: под залог денежных средств комиссия — до 0,5 процента, но не менее 3 тысяч 500 сомов;

под залог недвижимости, авто или другого движимого имущества — до 2 процентов, но не менее 5 тысяч сомов.

«Держатели расчетных счетов и депозитов в нашем банке получают банковскую гарантию за пару часов и могут очень оперативно подавать на тендеры, обеспечивать договоры или авансы», — говорит Роза Асанбекова, начальник управления корпоративного кредитования «Бакай Банка».

Срок акции — с 15 февраля до 15 мая 2020 года.

Кто может получить гарантии со сниженной комиссией?

Клиенты банка и сторонние лица. Предприниматели, физические и юридические лица.

Зачем нужна банковская гарантия?

Банковская гарантия — безотзывное выданное в письменном виде обязательство банка осуществить платеж определенной суммы получателю по гарантии при предъявлении им требования платежа в соответствии с условиями гарантии. По сути, это поручительство банка по обязательству его клиента, выданное непосредственно в пользу контрагента или банка-контрагента.

Как правило, необходимость в банковских гарантиях возникает, когда контрагентам недостаточно известна платежеспособность друг друга и они хотят ограничить свои риски по сделке. Гарантия означает, что банк берет на себя обязательство в случае невыполнения клиентом условий контракта в оговоренные сроки либо ненадлежащего выполнения клиентом условий контракта произвести платеж за свой счет, и выдается банком под соответствующее обеспечение.

Виды банковских гарантий: банковская гарантия обеспечения тендерной (конкурсной) заявки, банковская гарантия обеспечения исполнения договора/контракта, банковская гарантия обеспечения авансового платежа и так далее.

Контакты для связи:

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«Бакай Банк» уже более 20 лет предоставляет финансовые услуги для бизнеса и частных лиц. После присоединения ЗАО «БТА Банк» в январе 2020 года «Бакай Банк» стал одним из самых крупных по размеру уставного капитала и разветвленности филиальной сети банков в стране. 180 отделений банка обеспечивают быстрое и удобное обслуживание во всех регионах. Лицензия НБ КР № 43.