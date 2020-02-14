Cколько вы накопите за год, если откажетесь от мелких трат?

Мелкие регулярные траты — основной враг накоплений. Вместе с «Бакай Банком» считаем, сколько вы могли бы накопить, если бы вместо ежедневного кофе с собой откладывали деньги на депозитном счете.

Приятные мелочи, конечно, наполняют дни радостными моментами, а вот накопить на ремонт дома или поездку за границу — мешают. Что и говорить о финансовой подушке безопасности в 6–24 зарплаты, о которой только и пишут специалисты SMM в инстаграмах банков.

«Да я ползарплаты спускаю на кофе: один утром, один в течение дня. А вторую — на ланчи. Коллеги удивляются, что каждый день я то в одном кафе, то в другом, хотя зарабатывают столько же, а то и больше меня», — говорит бишкекчанка.

Вместе с «Бакай Банком» считаем, сколько вы накопите за год, если вместо мелких трат вы будете класть деньги на пополняемый депозит «Капитал» под 9 процентов в сомах.

К примеру, вы каждый день покупаете капучино на вынос, иногда ездите на такси, курите, выпиваете по выходным в барах, иногда едите фастфуд и каждый будний день обедаете в кафе. Так, за год вы тратите около 62 тысяч сомов на такие незначительные покупки.

Скорее всего, ваши реальные траты отличаются от данного расчета. Хотите получить более точный? Скачайте калькулятор мелких трат в Excel по ссылке:

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О депозите «Капитал» от «Бакай Банка»

Преимущества: пополняемый депозит с ежемесячной капитализацией процентов к сумме основного вклада. Выплата процентов в конце срока. Если вам срочно понадобятся ваши накопления, вы можете досрочно расторгнуть договор.

Сроки: от 3 до 24 месяцев.

Первоначальный взнос: от 5 тысяч сомов.

Пополнение: минимум 1 тысяча сомов.

Ставка — до 11 процентов, эффективная процентная ставка — до 11,6 процента.

Подробнее о депозите «Капитал» на сайте «Бакай Банка» или по телефону 6111.

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«Бакай Банк» уже более 20 лет предоставляет финансовые услуги для бизнеса и частных лиц. После присоединения ЗАО «БТА Банк» в январе 2020 года «Бакай Банк» стал одним из самых крупных по размеру уставного капитала и разветвленности филиальной сети банков в стране. 180 отделений банка обеспечивают быстрое и удобное обслуживание во всех регионах.