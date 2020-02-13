Сделайте ценный подарок с быстрым кредитом от «Бакай Банка»

«Бакай Банк» стал партнером «Алтына» и ряда магазинов в торговых центрах «Берен Голд» и «Берекет Гранд». Ювелирные украшения теперь можно купить в кредит без первоначального взноса, без поручительства и без справки с места жительства.

Ювелирный холдинг «Алтын», а также целый ряд магазинов в торговых центрах «Берекет Гранд» и «Берен Голд» в Бишкеке продают украшения в кредит.

Если вам понравилось ювелирное изделие, которое оказалось дороже, чем вы планировали, вы можете частично или полностью взять его в кредит, который выдается на суммы от 5 до 150 тысяч сомов.

«Отделения банка с кредитными экспертами расположены очень близко к нашим магазинам-партнерам. Поэтому можно просто перейти дорогу и быстро получить кредит», — говорит Назгуль Токоева, начальник управления розничного кредитования «Бакай Банка».

Преимущества Без первоначального взноса

Без поручительства по кредитам до 50 тысяч сомов

Без справки с места жительства

Быстрая выдача

Отделение банка в минуте ходьбы от магазинов «Алтын» и «Берен Голд»

Как купить украшение в кредит? Пойдите в магазин-партнер «Бакай Банка» и выберите изделие, которое вам нравится. Возьмите счет на оплату и обратитесь в отделение «Бакай Банка» (ЦУМ-1 или ЦУМ-2) с необходимыми документами, получите кредит. Деньги при этом не выдаются наличными, а перечисляются на счет партнера. Вернитесь в магазин и заберите свой товар. Последнее и главное — подарите украшение мечты близкому человеку.

Кто может взять кредит? Все граждане от 21 до 65 лет при предъявлении справки с последнего места работы со стажем как минимум шесть месяцев. При этом для участников зарплатных проектов «Бакай Банка» справку предоставлять не нужно.

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«Бакай Банк» уже более 20 лет предоставляет финансовые услуги для бизнеса и частных лиц. После присоединения ЗАО «БТА Банк» в январе 2020 года «Бакай Банк» стал одним из самых крупных по размеру уставного капитала и разветвленности филиальной сети банков в стране. 180 отделений банка обеспечивают быстрое и удобное обслуживание во всех регионах Кыргызстана.