ИПОТЕКА 15: «Халык Банк Кыргызстан» объявил о запуске новой акции

В честь своего 15-летия ОАО «Халык Банк Кыргызстан» сообщает о запуске акции по ипотечному кредитованию под символичным названием «Ипотека 15».

Условия акции:

Эффективная процентная ставка от 16,3 процента.

Цели:

Срок действия акции: до 31 июля 2020 года.

Подробнее на сайте банка или по телефонам:

Бишкек: +996 312 32 32 32, 56 56 56, 34 34 24,68 68 68;

Кара-Балта: +996 3133 3 32 36, 3 29 42

Ош: +996 3222 5 58 00, 2 14 73;

Кара-Суу: +996 3222 4 21 00, 3232 5 00 85;

Джалал-Абад: +996 3722 2 32 17, 5 09 83, 312 29 30 39;

Чолпон-Ата: +996 3943 4 23 41, 4 23 86.

Каракол: +996 3922 5 51 41.

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ОАО «Халык Банк Кыргызстан» является дочерней компанией АО «Народный Банк Казахстана», который в 2018 году отпраздновал свое 95-летие.

15 лет «Халык Банк Кыргызстан» успешно осуществляет свою деятельность на финансовом рынке Кыргызстана.

На сегодняшний день ОАО «Халык Банк Кыргызстан» имеет 19 отделений по Кыргызстану: в Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде, Кара-Суу, Кара-Балте, Чолпон-Ате, Караколе, Узгене, и Ноокате.

«Халык Банк Кыргызстан» имеет статус универсального банка и осуществляет свою деятельность на основе банковской лицензии № 044.