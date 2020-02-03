ИПОТЕКА 15: «Халык Банк Кыргызстан» объявил о запуске новой акции

В честь своего 15-летия ОАО «Халык Банк Кыргызстан» сообщает о запуске акции по ипотечному кредитованию под символичным названием «Ипотека 15».
Условия акции:
- ставка: 15 процентов годовых;
- первоначальный взнос: 15 процентов;
- срок кредита: 15 лет.
Эффективная процентная ставка от 16,3 процента.
Цели:
- приобретение недвижимости, готовой к эксплуатации;
- приобретение строящейся недвижимости;
- на индивидуальное строительство, завершение строительства и капитальный ремонт жилья;
- приобретение земельных участков для дальнейшего индивидуального строительства жилья;
- рефинансирование ипотечных кредитов.
Срок действия акции: до 31 июля 2020 года.
Подробнее на сайте банка или по телефонам:
Бишкек: +996 312 32 32 32, 56 56 56, 34 34 24,68 68 68;
Кара-Балта: +996 3133 3 32 36, 3 29 42
Ош: +996 3222 5 58 00, 2 14 73;
Кара-Суу: +996 3222 4 21 00, 3232 5 00 85;
Джалал-Абад: +996 3722 2 32 17, 5 09 83, 312 29 30 39;
Чолпон-Ата: +996 3943 4 23 41, 4 23 86.
Каракол: +996 3922 5 51 41.
***
- ОАО «Халык Банк Кыргызстан» является дочерней компанией АО «Народный Банк Казахстана», который в 2018 году отпраздновал свое 95-летие.
- 15 лет «Халык Банк Кыргызстан» успешно осуществляет свою деятельность на финансовом рынке Кыргызстана.
- На сегодняшний день ОАО «Халык Банк Кыргызстан» имеет 19 отделений по Кыргызстану: в Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде, Кара-Суу, Кара-Балте, Чолпон-Ате, Караколе, Узгене, и Ноокате.
- «Халык Банк Кыргызстан» имеет статус универсального банка и осуществляет свою деятельность на основе банковской лицензии № 044.
- Для обслуживания клиентов банка в межгосударственных расчетах установлены корреспондентские отношения с крупнейшими банками Германии, США, России и Казахстана.