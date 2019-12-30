По итогам 2019 года «Керемет Банк» награжден медалью и благодарственным письмом

Командная работа ОАО «Керемет Банк», проделанная сотрудниками в течение уходящего года, была высоко отмечена партнерами по банковскому сектору. Почетными наградами Национального банка Кыргызской Республики по результатам работы 2019-го были награждены сразу два топ-менеджера ОАО «Керемет Банк».

На торжественной церемонии с участием руководителей финансовых учреждений страны по итогам уходящего года председатель правления ОАО «Керемет Банк» Эркинбек Жумабаев награжден нагрудной медалью Нацбанка, заместитель председателя правления Нарынбек Алыбаев — благодарственным письмом.

На церемонии награждения особо отмечен вклад банка в развитие регионов и реализацию нескольких социально значимых проектов.

Один из самых ярких — это «Социальная ипотека». Благодаря этому проекту с мая по декабрь 2019-го более 700 семей работников бюджетной сферы стали владельцами собственного жилья. 410 кредитов (58 процентов) были выданы жителям регионов и 293 — в Бишкеке по льготным ставкам от 6 до 8 процентов годовых сроком до 15 лет на общую сумму более 1 миллиарда сомов.

«Выражаем глубокую признательность Национальному банку КР за награду команды ОАО «Керемет Банк» и высокую оценку очень важной и объемной работы, которую проделали сотрудники банка в течение этого года, — с гордостью отметил председатель правления банка Эркинбек Жумабаев. — Благодаря слаженной работе всего коллектива «Керемет Банка» и при поддержке основного акционера банка мы смогли удовлетворить потребности более 700 семей бюджетных работников в таком важном социальном аспекте, как жилье.

Кроме того, являясь флагманом и лидером по количеству банковского оборудования, мы в самое ближайшее время завершаем установку приобретенных 100 новых банкоматов в отдаленных регионах республики. Данный проект наряду с реализуемыми банком инновационными технологиями в виде интернет-банкинга и мобильного приложения направлен на развитие регионов и расширение доступа наших жителей к периферийному оборудованию и цифровым технологиям».