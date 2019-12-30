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Бизнес

По итогам 2019 года «Керемет Банк» награжден медалью и благодарственным письмом

Командная работа ОАО «Керемет Банк», проделанная сотрудниками в течение уходящего года, была высоко отмечена партнерами по банковскому сектору. Почетными наградами Национального банка Кыргызской Республики по результатам работы 2019-го были награждены сразу два топ-менеджера ОАО «Керемет Банк».

На торжественной церемонии с участием руководителей финансовых учреждений страны по итогам уходящего года председатель правления ОАО «Керемет Банк» Эркинбек Жумабаев награжден нагрудной медалью Нацбанка, заместитель председателя правления Нарынбек Алыбаев  благодарственным письмом.

На церемонии награждения особо отмечен вклад банка в развитие регионов и реализацию нескольких социально значимых проектов.

Один из самых ярких  это «Социальная ипотека». Благодаря этому проекту с мая по декабрь 2019-го более 700 семей работников бюджетной сферы стали владельцами собственного жилья.  410 кредитов (58 процентов) были выданы жителям регионов и 293 — в Бишкеке по льготным ставкам от 6 до 8 процентов годовых сроком до 15 лет на общую сумму более 1 миллиарда сомов

«Выражаем глубокую признательность Национальному банку КР за награду команды ОАО «Керемет Банк» и высокую оценку очень важной и объемной работы, которую проделали сотрудники банка в течение этого года,  с гордостью отметил председатель правления банка Эркинбек Жумабаев.  Благодаря слаженной работе всего коллектива «Керемет Банка» и при поддержке основного акционера банка мы смогли удовлетворить потребности более 700 семей бюджетных работников в таком важном социальном аспекте, как жилье.

Кроме того, являясь флагманом и лидером по количеству банковского оборудования, мы в самое ближайшее время завершаем установку приобретенных 100 новых банкоматов в отдаленных регионах республики. Данный проект наряду с реализуемыми банком инновационными технологиями в виде интернет-банкинга и мобильного приложения направлен на развитие регионов и расширение доступа наших жителей к периферийному оборудованию и цифровым технологиям».
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