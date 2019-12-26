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Бизнес

В «Бакай Банке» появились бесконтактные карты Visa payWave и снизились тарифы

Карты Visa payWave позволяют платить, просто прикладывая их к терминалу, без необходимости вставлять карту или проводить ею через терминал для считывания. Все карты Visa от «Бакай Банка» теперь оснащены этой технологией. Тарифы на обслуживание и комиссия за обналичивание снижены.

Среди преимуществ Visa payWave — удобство, скорость оплаты и безопасность: владельцам карт с технологией бесконтактной оплаты не приходится подписывать чеки, платеж совершается всего за несколько секунд, и владелец не выпускает карту из рук.

Все карты Visa, выпущенные «Бакай Банком» и БТА Банком с 23 декабря 2019 года, оснащены технологией payWave.

Более того, в «Бакай Банке» снижены тарифы на обслуживание карт Visa. Например, для физических лиц годовое обслуживание сомовой Visa Gold теперь составляет 1 тысячу сомов в первый год и 700 сомов — в последующие.

«Бакай Банк» также снизил комиссию за обналичивание денежных средств для физических лиц в банкоматах банка и дружественной сети: она составит 0,3 процента. Клиенты зарплатных проектов могут снимать деньги с карты бесплатно. 

Держатели карт Visa от «Бакай Банка» и БТА Банка могут перевыпустить их, получив новые карты с технологией payWave.

В целях безопасности на объем и количество платежей, осуществляемых бесконтактным способом без ввода PIN-кода, действуют суточные ограничения.

Более подробная информация о получении карты по номерам: +996 554 00 61 11 — WhatsApp, +996 312 61 00 61, 6111 (с мобильных телефонов).

***

«Бакай Банк» купил акции БТА Банка и получил разрешение Нацбанка присоединить БТА. Реорганизация завершится в январе 2020 года. При этом все договоры с клиентами БТА Банка будут действовать на ранее оговоренных условиях до окончания срока действия. Карты БТА Банка также продолжат работать, став картами «Бакай Банка».

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В&nbsp;&laquo;Бакай Банке&raquo; появились бесконтактные карты Visa payWave и&nbsp;снизились тарифы В «Бакай Банке» появились бесконтактные карты Visa payWave и снизились тарифы
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