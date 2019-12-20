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Бизнес

«Керемет Банк» установил партнерские отношения с Евразийским банком развития

«Керемет Банк» открыл в Евразийском банке развития (ЕАБР) корреспондентские счета в четырех валютах: в российских рублях, казахских тенге, долларах США и евро. 

Теперь благодаря установленным партнерским отношениям бизнесмены, имеющие экономические и торговые связи с нашими ближайшими соседями  Россией и Казахстаном,  могут быстро и с минимальными затратами производить взаиморасчеты по экспортно-импортным операциям в национальных валютах этих стран. 

«Керемет Банк» всегда старается находить только лучшие финансовые решения и создавать новые возможности для своих клиентов, предлагая удобную систему расчетов как внутри страны, так и за ее пределами,  говорит заместитель председателя правления ОАО «Керемет Банк» Уланбек Акимканов.  Наш банк постоянно работает над расширением корреспондентской сети, выстраивая взаимовыгодное банковское сотрудничество с надежными и проверенными партнерами».

ЕАБР  международная финансовая организация, учрежденная на основании межгосударственного соглашения и призванная содействовать экономическому росту государств-участников евразийского пространства. Банк осуществляет кредитование крупных инвестиционных проектов в евразийском регионе, активно работая с местными финансовыми институтами. Полноправные участники Евразийского банка развития: Кыргызская Республика, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Республика Таджикистан и Российская Федерация.
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