«Керемет Банк» установил партнерские отношения с Евразийским банком развития

«Керемет Банк» открыл в Евразийском банке развития (ЕАБР) корреспондентские счета в четырех валютах: в российских рублях, казахских тенге, долларах США и евро.

Теперь благодаря установленным партнерским отношениям бизнесмены, имеющие экономические и торговые связи с нашими ближайшими соседями — Россией и Казахстаном, — могут быстро и с минимальными затратами производить взаиморасчеты по экспортно-импортным операциям в национальных валютах этих стран.

«Керемет Банк» всегда старается находить только лучшие финансовые решения и создавать новые возможности для своих клиентов, предлагая удобную систему расчетов как внутри страны, так и за ее пределами, — говорит заместитель председателя правления ОАО «Керемет Банк» Уланбек Акимканов. — Наш банк постоянно работает над расширением корреспондентской сети, выстраивая взаимовыгодное банковское сотрудничество с надежными и проверенными партнерами».

ЕАБР — международная финансовая организация, учрежденная на основании межгосударственного соглашения и призванная содействовать экономическому росту государств-участников евразийского пространства. Банк осуществляет кредитование крупных инвестиционных проектов в евразийском регионе, активно работая с местными финансовыми институтами. Полноправные участники Евразийского банка развития: Кыргызская Республика, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Республика Таджикистан и Российская Федерация.