Бахрейнские инвесторы намерены выделить финансирование ИФЦ «Бакай Банка»

Представители исламского финансового центра БТА Банка, находящегося в процессе присоединения к «Бакай Банку», приняли участие во Всемирной конференции исламского банкинга в Бахрейне. Инвесторы намерены выделить финансирование ИФЦ.

Начальник департамента «Исламский финансовый центр» ЗАО «БТА Банк» Талант Керимбаев и начальник отдела разработки и внедрения исламских продуктов управления развития ИФЦ Айсулу Тынышова приняли участие в 26-й Всемирной конференции исламского банкинга, которая прошла 2-4 декабря 2019 года в Манаме (Королевство Бахрейн).





В ходе конференции представители исламского окна БТА Банка встретились с потенциальными инвесторами и подписали ряд меморандумов о взаимопонимании, а также достигли предварительных договоренностей по финансированию ИФЦ со стороны одной из крупнейших исламских банковских групп в мире со штаб-квартирой в Бахрейне Al Baraka Banking Group.

БТА Банк в январе 2020-го присоединится к «Бакай Банку», объединенный банк станет работать под брендом «Бакай Банка». Оба банка оказывают услуги финансирования по исламским принципам — ИФЦ БТА Банка начал работу в сентябре текущего года, а ИФЦ при «Бакай Банке» открылся в июне 2018-го.

После присоединения БТА Банка к «Бакай Банку» ИФЦ существенно расширит географию присутствия: пять филиалов объединенного банка в Оше, Караколе, Токмаке, Кара-Балте и Кызыл-Кие станут работать по исламским принципам.

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