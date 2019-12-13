Незаконный арест помещений. Судья был назначен всего месяц назад

Заведомо незаконный судебный акт по аресту 16 объектов недвижимости вынес следственный судья Первомайского районного суда города Бишкек Чынгызбек Бердимуратов, назначенный на эту должность всего месяц назад. Об этом на пресс-конференции в Бишкеке заявил адвокат ЗАО «Азия Истейт» Амантур Абдрахманов.

По словам адвоката, судья Бердимуратов удовлетворил ходатайство следователя ГСБЭП с грубым нарушением уголовного законодательства, поскольку такое решение может приниматься только к имуществу либо подозреваемого, либо обвиняемого.

«Однако по этому уголовному делу сейчас нет ни подозреваемого, ни обвиняемого, не доказан состав какого-либо преступления в действиях должностных лиц ЗАО «Азия Истейт» или ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН». Несмотря на это, Чынгызбек Бердимуратов, назначенный всего месяц назад на должность судьи, незаконно наложил арест на объекты ЗАО «Азия Истейт», купленные у «Коммерческого банка КЫРГЫЗСТАН» в 2010 году», — сказал Абдрахманов.

При этом судья отказался выдавать копию постановления адвокату компании, на имущество которой наложили арест.

«Сегодня я был на приеме у судьи и попросил постановление о наложении ареста, чтобы обжаловать это решение. Но судья вышел с кем-то посоветоваться, а когда вернулся через 10 минут, то сказал, что, оказывается, он не сможет выдать его мне, поскольку наша компания не является стороной дела», — недоумевает адвокат. — «Не могу понять, тут арестовали нашу недвижимость, но мы не можем обжаловать?».

Абдрахманов рассказал, что возбужденное ГСБЭП год назад уголовное дело на самом деле уже было прекращено 31 января 2019 года за отсутствием в действиях должностных лиц ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» состава преступления.

«Сам следователь указывал в основании для прекращения дела, что реализация объектов недвижимости ОАО «КБ КЫРГЫЗСТАН» произведена по стоимости, определенной независимым оценщиком, исходя из физического состояния объектов, износа, даты постройки, и что при реализации объектов недвижимости ни акционерам, ни государству ущерб не причинен. Однако сейчас по непонятным причинам это постановление отменено», — поделился Абдрахманов.

Адвокат заявил, что решение об аресте недвижимости компании ЗАО «Азия Истейт», которая законно приобрела их в 2010 году за 46 миллионов сомов, является незаконным.

«ЗАО «Азия Истейт» привлекло у иностранной компании инвестиционный заем на сумму более 276 миллионов сомов, которые использованы строго по целевому назначению. При использовании этого инвестиционного займа наша компания оплатила в бюджет государства в виде налогов более 73 миллионов сомов, а подрядчики, которые производили ремонт, уплатили в бюджет государства более 50 миллионов сомов», — сказал он.

Юрист заключил, что компания «Азия Истейт» обжалует незаконный судебный акт следственного судьи Первомайского районного суда города Бишкек Чынгызбека Бердимуратова в установленном законодательством порядке.