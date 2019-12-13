«Банк КЫРГЫЗСТАН»: ареста имущества банка не было

«Ареста имущества нашего банка не было. Все филиалы работают в прежнем режиме», — заявил журналистам заместитель председателя правления «Банка КЫРГЫЗСТАН» Азамат Жоробеков.

По его словам, накануне распространена информация о том, что 16 объектов банка арестованы по решению суда.

Но на самом деле эти здания принадлежат ОсОО «Азия Истейт», а банк их только арендует.

Всего у банка более 100 объектов по всей стране, где расположены его филиалы или кассы. И только на 16, которые они арендуют у ОсОО «Азия Истейт», судом наложен арест.

Кроме того, «Банк КЫРГЫЗСТАН» считает необоснованным утверждение о фиктивной продаже основных средств банка по заниженной цене и уклонении от уплаты налогов.

«Эти объекты были проданы в 2010 году. На момент продажи эти здания были в плачевном состоянии. Они остались в наследство от Жилсоцбанка. Нужен был капитальный ремонт, но в тот момент банк не мог себе этого позволить. Поэтому 16 объектов были проданы за 46 миллионов сомов. Это была их оценочная стоимость на то время. Правильность расчетов подтверждена международной аудиторской компанией KPMG», — подчеркнул Азамат Жоробеков.

В самой компании «Азия Истейт» рассказали, что только на ремонт зданий пришлось потратить более 260 миллионов сомов. При этом компания по договору не имела права увеличивать арендную плату. Семь лет банк платил за аренду помещения $1,3 за квадратный метр. А «Азия Истейт» кроме затрат на ремонт еще и платила, как положено, налоги в бюджет страны.

«Мы считаем абсурдным решение суда об аресте этих зданий. Пока мы не можем получить определение суда, но обязательно его обжалуем. Мы не понимаем, как можно говорить о фиктивности сделки, если ни мы, ни банк не предъявляли претензии друг к другу», — высказался адвокат компании Амантур Абдрахманов.

В свою очередь юрист «Банка КЫРГЫЗСТАН» Улан Омуров уверен, что сделка по продаже зданий проведена законно. Кроме того, она проходила под контролем Национального банка КР. В этой ситуации ни о какой фиктивности не может быть и речи.

«Две компании провели сделку, проведена оплата по договорам. Уголовное дело считаем незаконным еще и потому, что решение принималось правлением банка, поддержано советом директоров. За него проголосовали и на собрании акционеров, в котором участвовали 99 процентов держателей акций. Решение о возбуждении дела абсурдно, потому что нет стороны, предъявляющей претензии. Все налоги наш банк тоже всегда платит. С 2010 по 2018 год ни разу не было никаких претензий. Да и само дело возбудили по сделке, по которой истекли сроки давности», — подчеркнул Улан Омуров.