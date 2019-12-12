ЗАО «Межбанковский процессинговый центр» (оператор национальной платежной системы «Элкарт») подвел итоги 2019 года и признал ОАО «Керемет Банк» лучшим банком по развитию эквайринговой сети в регионах.

«Керемет Банк» менее чем за месяц доставил в страну 100 банкоматов, которые в ближайший квартал будут установлены во всех областях: 19 — в Баткенской, по 17 — в Джалал-Абадской и Ошской областях, по 13 — в Иссык-Кульской и Чуйской, 12 — в Нарынской, 9 — в Таласской. Благодаря слаженным действиям сотрудников уже 17 из ввезенных банкоматов установлены: охвачена Иссык-Кульская область и на четверть — Джалал-Абадская.

«Это заслуженная награда. Не каждый кыргызстанский банк способен на такой шаг по ряду причин, основными из которых является дороговизна банковских устройств и программного обеспечения, высокая стоимость содержания банкоматов и сложность с их инкассацией в удаленных районах страны, а также низкая развитость инфраструктуры в регионах», — отметил заместитель председателя правления Нырынбек Алыбаев.

Несмотря на эти сложности, «Керемет Банк», как один из флагманов по количеству банковского оборудования в стране, продолжит вносить свой посильный вклад в создание равноценного доступа всех кыргызстанцев к современным банковским услугам. Заместитель председателя правления ОАО «Керемет Банк» Нырынбек Алыбаев

Наличие развитой банковской терминальной инфраструктуры для обслуживания пластиковых карт является одним из основных факторов для эффективного развития банковской системы в регионах. Сегодняшние реалии таковы, что в отличие от городского населения значительная часть сельских жителей из отдаленных и высокогорных районов не имеет доступа к элементарным банковским услугам. В связи с этим президент Кыргызской Республики и объявил 2019-й Годом развития регионов и цифровизации страны.

После завершения данного проекта в сети «Керемет Банка» будет работать 250 банкоматов по всей стране.

Одно из их преимуществ — это гибкие возможности настройки системы, которые позволяют банку перенести на сеть банкоматов возможность оплаты услуг безналичным способом через карту.

Банк также ведет активную работу по увеличению доли безналичных платежей в Кыргызстане: устанавливаются сотни POS-терминалов в торгово-сервисных предприятиях и расширяется сеть платежных терминалов (так, на сегодняшний день 175 устройств позволяют клиентам банка оплачивать услуги более 200 поставщиков).

По всем вопросам обслуживания в «Керемет Банке» можно обратиться в круглосуточный контакт-центр по телефону 0312554444.