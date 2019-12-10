Сетки для сбора бутылок от «Бакай Банка»: как перерабатывают пластик в Бишкеке

«Бакай Банк» выделил МП «Тазалык» средства на установку ста сеток для сбора пластика в Бишкеке. Разбираем, куда попадает пластик после сбора и как его перерабатывают.
В мае Всемирный фонд дикой природы (WWF) запустил прямую трансляцию разложения пластиковой бутылки. «Самый долгий в мире» стрим, в котором не происходит ничего, кроме невидимого глазу разложения, должен продлиться 450 лет — именно за такое время, по данным фонда, разлагается ПЭТ-бутылка. Длительный период разложения объясняет, почему экологи призывают практиковать раздельный сбор мусора и контролировать, чтобы пластик попадал в переработку.
В целях улучшения санитарного состояния города «Бакай Банк» при консультационной поддержке общественного фонда «Эко Деми» выделил средства муниципальному предприятию «Тазалык» на установку ста сеток для сбора пластика в Бишкеке.
«Мы хотим, чтобы государство комплексно подошло к проблеме мусора и утилизации, поднятию сознания, экологичного потребления и бережного отношения к природе и окружающей среде. Мы предлагаем бизнесу внести свой вклад и помочь государственным предприятиям, у которых порой не хватает ресурсов для работы с мусором», — сказала директор фонда Айжан Чыныбаева.
По ее данным, в среднем 30 процентов мусора, который выбрасывают бишкекчане — это пластик. Разбираем вместе с «Бакай Банком», какой пластик и как перерабатывают в Бишкеке, отправившись на один из заводов.
Переработка бутылок
ПЭТ-бутылки перерабатывают только до стадии хлопьев. Затем хлопья фасуют и экспортируют в Китай.
Директор «Эко Деми» Айжан Чыныбаева отмечает, что в Кыргызстане есть фабрики, которые производят из хлопьев синтепон и пластиковые трубы.
Что можно изготовить из хлопьев?
Ткани и утеплители для одежды, строительные утеплители, канализационные трубы, тару и другие изделия. Некоторые компании намеренно указывают, что их продукция произведена частично или полностью из переработанного пластика.
Переработка не бутылок
Если технологией bottle-to-bottle (производство бутылок из бутылок) в Кыргызстане не владеют, то другой пластик перерабатывают до конца — получают новые изделия, готовые к использованию.
«Мэрия города Бишкек искренне благодарит неравнодушных горожан за помощь в борьбе с мусором!» — говорится в сообщении мэрии.
70 больших и 30 маленьких спецконтейнеров установят в Бишкеке, распределив по районам: по 25 на каждый.
На данный момент контейнеры установлены по следующим адресам:
— в Свердловском районе:
- Сквер «Театральный».
- Площадь Победы (ближе к Red Centre).
- Микрорайон «Восток-5», «Изумруд».
- Микрорайон «Аламедин-1», «Городок строителей», дом № 1.
- Улица Мамбетова, ФОК.
— в Ленинском районе:
- Ошский рынок (Киевская-Бейшеналиевой).
- Ошский рынок (Токтогула, мост, река Ала-Арча).
- Городская клиническая больница № 1, ул. Фучика.
- Проспект Чуй, кафе «Хан-Кошой» (около Ленинского акимиата).
- Базарчик по улице Дэн Сяопина.