Сетки для сбора бутылок от «Бакай Банка»: как перерабатывают пластик в Бишкеке

«Бакай Банк» выделил МП «Тазалык» средства на установку ста сеток для сбора пластика в Бишкеке. Разбираем, куда попадает пластик после сбора и как его перерабатывают.

В мае Всемирный фонд дикой природы (WWF) запустил прямую трансляцию разложения пластиковой бутылки. «Самый долгий в мире» стрим, в котором не происходит ничего, кроме невидимого глазу разложения, должен продлиться 450 лет — именно за такое время, по данным фонда, разлагается ПЭТ-бутылка. Длительный период разложения объясняет, почему экологи призывают практиковать раздельный сбор мусора и контролировать, чтобы пластик попадал в переработку.

В целях улучшения санитарного состояния города «Бакай Банк» при консультационной поддержке общественного фонда «Эко Деми» выделил средства муниципальному предприятию «Тазалык» на установку ста сеток для сбора пластика в Бишкеке.

«Мы хотим, чтобы государство комплексно подошло к проблеме мусора и утилизации, поднятию сознания, экологичного потребления и бережного отношения к природе и окружающей среде. Мы предлагаем бизнесу внести свой вклад и помочь государственным предприятиям, у которых порой не хватает ресурсов для работы с мусором», — сказала директор фонда Айжан Чыныбаева.

По ее данным, в среднем 30 процентов мусора, который выбрасывают бишкекчане — это пластик. Разбираем вместе с «Бакай Банком», какой пластик и как перерабатывают в Бишкеке, отправившись на один из заводов.

Переработка бутылок

ПЭТ-бутылки перерабатывают только до стадии хлопьев. Затем хлопья фасуют и экспортируют в Китай.

Директор «Эко Деми» Айжан Чыныбаева отмечает, что в Кыргызстане есть фабрики, которые производят из хлопьев синтепон и пластиковые трубы.

Фото «Бакай Банка». В Кыргызстане есть фабрики, которые производят из хлопьев синтепон и пластиковые трубы



Что можно изготовить из хлопьев?

Ткани и утеплители для одежды, строительные утеплители, канализационные трубы, тару и другие изделия. Некоторые компании намеренно указывают, что их продукция произведена частично или полностью из переработанного пластика.

Переработка не бутылок

Если технологией bottle-to-bottle (производство бутылок из бутылок) в Кыргызстане не владеют, то другой пластик перерабатывают до конца — получают новые изделия, готовые к использованию.

По сообщению мэрии Бишкека, вывозить пластик и сдавать его на переработку будет МП «Тазалык».

«Мэрия города Бишкек искренне благодарит неравнодушных горожан за помощь в борьбе с мусором!» — говорится в сообщении мэрии.





70 больших и 30 маленьких спецконтейнеров установят в Бишкеке, распределив по районам: по 25 на каждый.

На данный момент контейнеры установлены по следующим адресам:

— в Свердловском районе:

Сквер «Театральный». Площадь Победы (ближе к Red Centre). Микрорайон «Восток-5», «Изумруд». Микрорайон «Аламедин-1», «Городок строителей», дом № 1. Улица Мамбетова, ФОК.

— в Ленинском районе: