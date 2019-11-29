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Бизнес

HR-эксперт Елена Машукова: «Бакай Банк» хочет именно интеграции, а не поглощения

Эксперт компании «Дмитрий Чуприна & Партнеры» Елена Машукова рассказала в интервью, что «Бакай Банк», присоединяя к себе «БТА», нацелен на интеграцию, а не поглощение: стремится сохранить представленность руководителей обоих банков, а ценности будущего «Бакай Банка» выявляют при участии обоих коллективов.

Юридически объединение двух крупных банков — «Бакай» и «БТА» завершится в начале 2020 года. Объединенный банк будет работать под брендом «Бакай» и станет одной из самых значимых финансовых организаций в Кыргызстане — займет третье место по размеру уставного капитала и четвертое место по разветвленности филиальной сети (по данным на 1 сентября 2019 года с учетом капитала, внесенного сверх номинала).

Международная компания «Дмитрий Чуприна & Партнеры» содействует объединению коллективов двух банков с более чем 20-летней историей.

из архива
Фото из архива. Эксперт компании «Дмитрий Чуприна & Партнеры» Елена Машукова

HR-эксперт Елена Машукова, аналитик компании «Дмитрий Чуприна & Партнеры» отметила, что «Бакай Банк» интегрирует два банка, а не привносит только свои решения в «БТА».

«Мы призваны модерировать объединение, определить общие ценности объединенного банка, его миссию, которая будет сопровождать деятельность банка, общие стандарты и нормы поведения по отношению к клиентам, партнерам, друг к другу. Нет ничего лучше, чем делать это на основании общих ценностей, которые мы сначала определили и увидели, что они достаточно однородны и для одного, и для другого банка», — сказала Машукова.

По ее словам, руководство «Бакай Банка» действует уверенно и в то же время доброжелательно.

«Я чувствую уверенность от топ-менеджмента. Насколько нам известно, в составе руководителей нового банка будут представлены сотрудники обоих банков. Это очень доброжелательный жест. Поэтому я вижу, что хотят именно интеграции, а не поглощения», — поделилась HR-эксперт.

«Люди женятся не просто так, а ради чего-то»

Эксперт по организационному развитию Дмитрий Чуприна сравнивает объединение банков со вступлением людей в брак.

«Люди же не просто так женятся и выходят замуж, а ради чего-то: родить детей, создать новую ячейку общества. То же самое и тут: у банков есть сверхцель, которой они хотят достичь за счет объединения. Мы только за и всегда поможем этому объединению», — сказал эксперт.

из архива
Фото из архива. Эксперт по организационному развитию Дмитрий Чуприна

Чуприна отметил, что экономика Кыргызстана сравнительно мала, и поэтому население не часто наблюдает слияния и поглощения. По его словам, в Казахстане и России компании объединяются нередко.

«Мы сопровождали другие банковские слияния за границей. Сначала бывают шероховатости, но спустя время все стабилизируется. Это процессы, без которых никуда. Зато теперь эти банки — настоящие гиганты», — сказал Дмитрий Чуприна.

Экономические эксперты и руководители банковских объединений оценивают присоединение «БТА Банка» к «Бакай Банку» как положительный сигнал для экономики страны и клиентов обоих банков. На данный момент «Бакай Банк» выявляет лучшие практики обоих финансовых организаций, чтобы объединенный банк унаследовал только те кадровые, финансовые, технические, сервисные решения, которые показали себя наиболее эффективными.
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