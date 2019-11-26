02:24
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Бизнес

Платежная карта исламского финансового центра «Бакай Банка»: новые возможности

Уважаемые клиенты, специально для вас мы запустили продукт — платежную карту исламского финансового центра. Уверяем, что он соответствует исламским принципам финансирования, а также согласован и одобрен со стороны шариатского совета банка. 

Теперь у владельцев карты исламского финансового центра появилась отличная возможность оплачивать покупки, делать переводы и совершать другие операции в рамках, предусмотренных исламскими принципами банковского обслуживания. 

Держатель карты «Элкарт ИФЦ» может:

  • оплачивать приобретенные товары и услуги посредством карты (за исключением покупок в заведениях, деятельность которых запрещена шариатом);
  • получать наличные денежные средства в банкоматах;
  • проводить платежи посредством систем удаленного/дистанционного обслуживания (интернет-банкинг, мобильный банкинг), а также осуществлять банковские переводы денежных средств со своего банковского счета на любой другой счет в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Карты «Элкарт ИФЦ» по льготным тарифам могут обналичиваться в банкоматах и POS-терминалах дружественной сети, которая на сегодня является самой широкой сетью периферийных устройств в стране и насчитывает более 1 тысячи единиц.

Отметим, что карты «Элкарт ИФЦ» могут обналичиваться также в банкоматах и POS-терминалах БТА Банка на льготных условиях.

По картам ИФЦ не начисляются проценты на денежные остатки. С денежными остатками на картах не производится каких-либо операций, противоречащих шариатским принципам ислама. Не взимается какой-либо процент за пополнение денежных средств на карты «Элкарт ИФЦ», их пополнение в кассах «Бакай Банка» является бесплатным. 

По платежной карте «Элкарт ИФЦ» на программном уровне заблокированы покупки в специализированных учреждениях, таких как:

  • магазины с алкогольной и табачной продукцией;
  • развлекательные и увеселительные заведения, букмекерские конторы;
  • сайты непристойного содержания.

«Данный продукт является еще одним шагом развития исламского банкинга в нашей республике, так как такую карту никто не выпускал. Исламский финансовый центр в дальнейшем планирует выпустить платежные карты по исламским принципам финансирования более высокого статуса на базе VISA и MasterCard. Мы уверены, что данные карты будут востребованы среди наших клиентов и помогут избежать ростовщичества», — отметил куратор исламского финансового центра ОАО «Бакай Банк» Талант Керимбаев.

Более подробную информацию о получении карты банк предоставляет по номерам: 0 312 61 00 61, 6111, WhatsApp 0 554 00 61 11.

  • Город Бишкек, проспект Чуй, 111а, а также в ЦУМ «Айчурек» (4-й этаж, 10 С) по адресу: проспект Чуй, 155;
  • город Ош, улица Курманджан Датки, 105.

Сайт: www.ifcenter.kg.

E-mail: office@ifcenter.kg.

Справка

Исламский финансовый центр — первое исламское окно в Кыргызстане и СНГ, созданное при ОАО «Бакай Банк» и предоставляющее финансовые услуги по исламским принципам. 
Ссылка:
просмотров: 1292
Версия для печати
Материалы по теме
6 главных преимуществ обезличенного металлического счета (ОМС) от «Бакай Банка»
«Бакай Банк» предлагает расчетно-кассовое обслуживание на выгодных условиях
История предпринимателя: уйти из офиса, чтобы шить одежду для российских брендов
«Бакай Банк» обучил молодежь республики финансовой грамотности
В «Бакай Банке» снижены процентные ставки на кредиты
«Бакай Банк» реализует недвижимость по выгодным ценам
Хранение ценностей в сейфовых ячейках «Бакай Банка» — надежно и безопасно
«Бакай Банк» предлагает выгодные депозиты для бизнеса
Овердрафт от «Бакай Банка» — быстрый заем и минимум документов
Нацбанк КР дал ОАО «Бакай Банк» разрешение на присоединение ЗАО «БТА Банк»
Популярные новости
В Кыргызстан пришел крупнейший поисковик дешевых авиабилетов в СНГ — Aviasales В Кыргызстан пришел крупнейший поисковик дешевых авиабилетов в СНГ — Aviasales
6 главных преимуществ обезличенного металлического счета (ОМС) от «Бакай Банка» 6 главных преимуществ обезличенного металлического счета (ОМС) от «Бакай Банка»
Жителям Кыргызстана стали доступны новейшие методы лечения бесплодия Жителям Кыргызстана стали доступны новейшие методы лечения бесплодия
Каждый понедельник MegaCom дарит скидку 50 процентов на вкусный кофе Каждый понедельник MegaCom дарит скидку 50 процентов на вкусный кофе
Бизнес
А&nbsp;вы&nbsp;подготовились к&nbsp;Black Friday? Только 29&nbsp;ноября скидка на&nbsp;премиальные номера А вы подготовились к Black Friday? Только 29 ноября скидка на премиальные номера
С&nbsp;Mega iTV от&nbsp;MegaCom смотрите любимые телеканалы где угодно С Mega iTV от MegaCom смотрите любимые телеканалы где угодно
Перспективы безналичных платежей обсудили на&nbsp;форуме Visa в&nbsp;Кыргызстане Перспективы безналичных платежей обсудили на форуме Visa в Кыргызстане
Полезный досуг для ребенка с&nbsp;порталом &laquo;Детский&raquo; от&nbsp;MegaCom Полезный досуг для ребенка с порталом «Детский» от MegaCom
28 ноября, четверг
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
27 ноября, среда
23:49
Samsung Galaxy S11 Plus: раскрыли дизайн главного флагмана 2020 года
23:33
Кыргызстанцам компания в Екатеринбурге не платила зарплату три месяца
22:41
Валентина Шевченко проведет очередной бой в UFC в феврале 2020 года
22:16
Skoda запустила серийное производство своего первого электромобиля
22:00
Чудаки парковки. Некоторые водители не учитывают большие размеры своих машин