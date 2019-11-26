Платежная карта исламского финансового центра «Бакай Банка»: новые возможности

Уважаемые клиенты, специально для вас мы запустили продукт — платежную карту исламского финансового центра. Уверяем, что он соответствует исламским принципам финансирования, а также согласован и одобрен со стороны шариатского совета банка.

Теперь у владельцев карты исламского финансового центра появилась отличная возможность оплачивать покупки, делать переводы и совершать другие операции в рамках, предусмотренных исламскими принципами банковского обслуживания.

Держатель карты «Элкарт ИФЦ» может:

оплачивать приобретенные товары и услуги посредством карты (за исключением покупок в заведениях, деятельность которых запрещена шариатом);

получать наличные денежные средства в банкоматах;

проводить платежи посредством систем удаленного/дистанционного обслуживания (интернет-банкинг, мобильный банкинг), а также осуществлять банковские переводы денежных средств со своего банковского счета на любой другой счет в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Карты «Элкарт ИФЦ» по льготным тарифам могут обналичиваться в банкоматах и POS-терминалах дружественной сети, которая на сегодня является самой широкой сетью периферийных устройств в стране и насчитывает более 1 тысячи единиц.

Отметим, что карты «Элкарт ИФЦ» могут обналичиваться также в банкоматах и POS-терминалах БТА Банка на льготных условиях.

По картам ИФЦ не начисляются проценты на денежные остатки. С денежными остатками на картах не производится каких-либо операций, противоречащих шариатским принципам ислама. Не взимается какой-либо процент за пополнение денежных средств на карты «Элкарт ИФЦ», их пополнение в кассах «Бакай Банка» является бесплатным.

По платежной карте «Элкарт ИФЦ» на программном уровне заблокированы покупки в специализированных учреждениях, таких как:

магазины с алкогольной и табачной продукцией;

развлекательные и увеселительные заведения, букмекерские конторы;

сайты непристойного содержания.

«Данный продукт является еще одним шагом развития исламского банкинга в нашей республике, так как такую карту никто не выпускал. Исламский финансовый центр в дальнейшем планирует выпустить платежные карты по исламским принципам финансирования более высокого статуса на базе VISA и MasterCard. Мы уверены, что данные карты будут востребованы среди наших клиентов и помогут избежать ростовщичества», — отметил куратор исламского финансового центра ОАО «Бакай Банк» Талант Керимбаев.

Более подробную информацию о получении карты банк предоставляет по номерам: 0 312 61 00 61, 6111, WhatsApp 0 554 00 61 11.

Город Бишкек, проспект Чуй, 111а, а также в ЦУМ «Айчурек» (4-й этаж, 10 С) по адресу: проспект Чуй, 155;

город Ош, улица Курманджан Датки, 105.

Сайт: www.ifcenter.kg.

E-mail: office@ifcenter.kg.