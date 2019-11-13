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Бизнес

«Бакай Банк» предлагает расчетно-кассовое обслуживание на выгодных условиях

Уважаемые клиенты! Мы предлагаем вам расчетно-кассовое обслуживание на выгодных условиях как в национальной валюте, так и в иностранной.

РКО (расчетно-кассовое обслуживание) — это система банковских услуг, позволяющая обслуживать счета физических и юридических лиц, проводить операции перечисления денежных средств в различной валюте.

В «Бакай Банке» расчетные операции включают:

  • открытие и ведение всех типов расчетных и текущих счетов в национальной и иностранной валюте для резидентов и нерезидентов Кыргызской Республики;
  • проведение расчетов по поручению клиента по его банковскому счету с исполнением операции в течение одного операционного дня;
  • осуществление всех форм международных расчетов по экспортно-импортным операциям;
  • проведение платежей в сомах по системе внутрирегиональных и межрегиональных электронных расчетов;
  • проведение международных платежей по системе SWIFT через корреспондентские счета в иностранных банках;
  • зачисление денежных средств на счета клиентов в день их поступления в банк;
  • использование денежных средств в день их зачисления на расчетный счет;
  • получение консультаций о порядке проведения банковских операций и соблюдении кассовой дисциплины;
  • предоставление оперативной и точной информации о движении денежных средств по счетам;
  • проведение платежей по системам электронных расчетов «Интернет-банкинг», «Банк-Клиент» и «Мобильный банкинг».

Перечень услуг по расчетно-кассовому обслуживанию может быть расширен за счет использования таких продуктов, как эквайринг, аренда индивидуальных сейфов и ряда других.

В «Бакай Банке» с клиентом заключается договор, после чего открывается счет, по которому в дальнейшем будут производиться финансовые операции. В зависимости от типа валюты и специфики предпринимательской деятельности количество открытых счетов может отличаться.

Юридическим и физическим лицам предлагают различные пакеты банковских продуктов. Некоторые из сервисов могут предоставляться на бесплатной основе.

Для открытия банковского счета физическим лицам — резидентам предоставляется следующий перечень документов:

  1. Заявление на открытие счета, подписанное клиентом.
  2. Договор об открытии и ведении клиентских счетов.
  3. Анкета клиента, опросник FATCA, идентификационная карта конечного выгодоприобретателя.
  4. Карточка с образцами подписей клиента.
  5. Документ, удостоверяющий личность клиента (паспорт).
  6. Документы, подтверждающие полномочия лиц на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете (если такие полномочия передаются третьим лицам).

Более подробную информацию по расчетно-кассовому обслуживанию можно узнать на сайте банка или в call-центре по телефону 6111.

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«Бакай Банк» уже 20 лет предоставляет широкий спектр финансовых услуг жителям Кыргызстана. В данное время 79 сберкасс и филиалов банка обеспечивают быстрое и удобное обслуживание во всех регионах страны.
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