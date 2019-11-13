«Бакай Банк» предлагает расчетно-кассовое обслуживание на выгодных условиях

Уважаемые клиенты! Мы предлагаем вам расчетно-кассовое обслуживание на выгодных условиях как в национальной валюте, так и в иностранной.

РКО (расчетно-кассовое обслуживание) — это система банковских услуг, позволяющая обслуживать счета физических и юридических лиц, проводить операции перечисления денежных средств в различной валюте.

В «Бакай Банке» расчетные операции включают:

открытие и ведение всех типов расчетных и текущих счетов в национальной и иностранной валюте для резидентов и нерезидентов Кыргызской Республики;

проведение расчетов по поручению клиента по его банковскому счету с исполнением операции в течение одного операционного дня;

осуществление всех форм международных расчетов по экспортно-импортным операциям;

проведение платежей в сомах по системе внутрирегиональных и межрегиональных электронных расчетов;

проведение международных платежей по системе SWIFT через корреспондентские счета в иностранных банках;

зачисление денежных средств на счета клиентов в день их поступления в банк;

использование денежных средств в день их зачисления на расчетный счет;

получение консультаций о порядке проведения банковских операций и соблюдении кассовой дисциплины;

предоставление оперативной и точной информации о движении денежных средств по счетам;

проведение платежей по системам электронных расчетов «Интернет-банкинг», «Банк-Клиент» и «Мобильный банкинг».

Перечень услуг по расчетно-кассовому обслуживанию может быть расширен за счет использования таких продуктов, как эквайринг, аренда индивидуальных сейфов и ряда других.

В «Бакай Банке» с клиентом заключается договор, после чего открывается счет, по которому в дальнейшем будут производиться финансовые операции. В зависимости от типа валюты и специфики предпринимательской деятельности количество открытых счетов может отличаться.

Юридическим и физическим лицам предлагают различные пакеты банковских продуктов. Некоторые из сервисов могут предоставляться на бесплатной основе.

Для открытия банковского счета физическим лицам — резидентам предоставляется следующий перечень документов:

Заявление на открытие счета, подписанное клиентом. Договор об открытии и ведении клиентских счетов. Анкета клиента, опросник FATCA, идентификационная карта конечного выгодоприобретателя. Карточка с образцами подписей клиента. Документ, удостоверяющий личность клиента (паспорт). Документы, подтверждающие полномочия лиц на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете (если такие полномочия передаются третьим лицам).

Более подробную информацию по расчетно-кассовому обслуживанию можно узнать на сайте банка или в call-центре по телефону 6111.

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«Бакай Банк» уже 20 лет предоставляет широкий спектр финансовых услуг жителям Кыргызстана. В данное время 79 сберкасс и филиалов банка обеспечивают быстрое и удобное обслуживание во всех регионах страны.