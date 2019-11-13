«Бакай Банк» предлагает расчетно-кассовое обслуживание на выгодных условиях

Уважаемые клиенты! Мы предлагаем вам расчетно-кассовое обслуживание на выгодных условиях как в национальной валюте, так и в иностранной.
РКО (расчетно-кассовое обслуживание) — это система банковских услуг, позволяющая обслуживать счета физических и юридических лиц, проводить операции перечисления денежных средств в различной валюте.
В «Бакай Банке» расчетные операции включают:
- открытие и ведение всех типов расчетных и текущих счетов в национальной и иностранной валюте для резидентов и нерезидентов Кыргызской Республики;
- проведение расчетов по поручению клиента по его банковскому счету с исполнением операции в течение одного операционного дня;
- осуществление всех форм международных расчетов по экспортно-импортным операциям;
- проведение платежей в сомах по системе внутрирегиональных и межрегиональных электронных расчетов;
- проведение международных платежей по системе SWIFT через корреспондентские счета в иностранных банках;
- зачисление денежных средств на счета клиентов в день их поступления в банк;
- использование денежных средств в день их зачисления на расчетный счет;
- получение консультаций о порядке проведения банковских операций и соблюдении кассовой дисциплины;
- предоставление оперативной и точной информации о движении денежных средств по счетам;
- проведение платежей по системам электронных расчетов «Интернет-банкинг», «Банк-Клиент» и «Мобильный банкинг».
Перечень услуг по расчетно-кассовому обслуживанию может быть расширен за счет использования таких продуктов, как эквайринг, аренда индивидуальных сейфов и ряда других.
В «Бакай Банке» с клиентом заключается договор, после чего открывается счет, по которому в дальнейшем будут производиться финансовые операции. В зависимости от типа валюты и специфики предпринимательской деятельности количество открытых счетов может отличаться.
Юридическим и физическим лицам предлагают различные пакеты банковских продуктов. Некоторые из сервисов могут предоставляться на бесплатной основе.
Для открытия банковского счета физическим лицам — резидентам предоставляется следующий перечень документов:
- Заявление на открытие счета, подписанное клиентом.
- Договор об открытии и ведении клиентских счетов.
- Анкета клиента, опросник FATCA, идентификационная карта конечного выгодоприобретателя.
- Карточка с образцами подписей клиента.
- Документ, удостоверяющий личность клиента (паспорт).
- Документы, подтверждающие полномочия лиц на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете (если такие полномочия передаются третьим лицам).
Более подробную информацию по расчетно-кассовому обслуживанию можно узнать на сайте банка или в call-центре по телефону 6111.
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«Бакай Банк» уже 20 лет предоставляет широкий спектр финансовых услуг жителям Кыргызстана. В данное время 79 сберкасс и филиалов банка обеспечивают быстрое и удобное обслуживание во всех регионах страны.