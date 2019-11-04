История предпринимателя: уйти из офиса, чтобы шить одежду для российских брендов

Швейная фабрика «Актис» в селе Ленинском Чуйской области производит одежду для российской компании Melon Fashion Group, которой принадлежат бренды Zarina, befree, Love Republiс и SELA. Предпринимательница Назгуль Тюлегенова рассказала, как ее бизнес вырос до крупного экспортоориентированного производства, как она обеспечила сотрудников жильем и почему выбирает «Бакай Банк».

— Как начался ваш бизнес?

— Свое производство мы с супругом запустили в 2008 году. Сначала работали на заказчиков, потом сами вышли на рынок: купили контейнер на «Дордое». Недостаток работы на «Дордое» — там нет никаких контрактов, все договоренности устные. Отдаешь товар под реализацию, не имея никаких гарантий, что получишь за него деньги. Бывали случаи, когда мы ничего не получали за товар. Нам захотелось стабильности, и в 2014 году мы прошли программу по развитию бизнеса. Там мы познакомились с консультантом — Майком Миккельбургом. Он пришел на производство, и вместо того чтобы осматривать изделия, работу цеха, выглянул в окно и спросил: «Назгуль, куда ты собираешься расти?». А мне в то время казалось, что у нас большое предприятие — двухэтажный дом, 4 сотки. Но после этого вопроса я поняла, что нужно расти.

Фото «Бакай Банка». Назгуль Тюлегенова

— Как вы решили вопрос роста?

— Мы решили переехать за город и нашли эту территорию, этот производственный участок. Здесь мы можем расти и в ширину и в высоту. Нам понадобились дополнительные средства. Мы стали обращаться в разные банки, где-то были проценты высокие, где-то — неподходящие условия. Больше всего нам подошел «Бакай Банк». Мы взяли первый кредит для расширения бизнеса. Отремонтировали и достроили это здание, в дальнейшем — выкупили вторую часть этого здания при помощи банка «Бакай».

— Рост — это не только здание, но и оборотные средства. Как работали в этом направлении?

— Действительно, встал вопрос оборотных средств, так как в проекте по развитию бизнеса мы научились работать с байерами. Первый контракт у нас был с компанией Melon Fashion Group. Для работы с байерами нужны свободные деньги, которые «замораживаются» на полгода: сначала заказываем ткань и ждем доставку, потом 2-3 месяца выполняется заказ. Плюс для следующего заказа требуется оборотный капитал. Снова обратились в уже родной «Бакай Банк», взяли транш и начали работать с байерами.

Работа с байерами — это гарантия. Все договоренности фиксируются в договорах, я уверена, что инвестиции вернутся. Также мы преодолели сезонность. Раньше на «Дордое» в сезон мы работали сутками, а в межсезонье сидели без работы. Теперь мы можем формировать стабильный рабочий график, выходные, планировать работу на год вперед. Плюс кадровая текучесть ниже, потому что работники заняты круглый год.

— Вы купили для сотрудников дом. Почему вы пошли на такой шаг и как реализовали?

— Основной костяк сотрудников у нас из города. Сами понимаете — ездить в Ленинское из Бишкека неудобно. Плюс много работников из регионов, которые проживали на съемных квартирах. Всегда стоял вопрос школ, детсадов для детей. Мы решили выкупить дом для наших сотрудников. К нашему счастью, в десяти минутах ходьбы от работы оказался новый пятиэтажный двухподъездный дом. Переговорили со строительной компанией насчет цены и условий. Снова встал вопрос денег.

Получили ипотеку в «Бакай Банке» на этот проект.

Считайте, теперь основной костяк у нас обеспечен жильем. Половина квартир уже перешла в собственность наших сотрудников.

Для них было бы непосильно напрямую в банке взять ипотеку, потому что 30 процентов от стоимости квартиры накопить очень сложно. Мы так, во-первых, решаем вопрос текучести кадров. Во-вторых, социальную задачу, внесли свой вклад в развитие: обеспечили людей рабочими местами и жильем.

— Сколько человек у вас трудится?

— Цех рассчитан на 120 мест, нас сегодня около 70 человек. В этом доме живет 25 сотрудников с семьями, в общем около 50 человек.

— Вы полностью перешли на работу с байерами или все-таки еще работаете на «Дордое»?

На сегодняшний день работаем пополам: 50 процентов c байерами, 50 процентов реализуем под своим брендом.

— Как искать байеров?

— Первые байеры к нам попали через проект. Другие — через сарафанное радио. Часто нас ищут по нашим этикеткам на «Дордое». Сейчас развит интернет, у нас есть свой сайт. Пишут оттуда.

— Как вы видите перспективы швейной отрасли в Кыргызстане?

— Я думаю, что перспективы швейной отрасли неплохие при поддержке государства, а именно — при снижении налогов для ОсОО, снижении процентов по кредитам, снижении пошлин для ввозимых тканей и фурнитуры.

Также Кыргызстану не хватает инновационно-логистических центров и объединений самих швейников.

Что касается объединения, я предполагаю, если мелкие предприятия объединятся, будет результат. Бывают заказы на очень большие объемы. Одно мое производство этот объем не осилит. Мы работаем с несколькими предприятиями, делим один заказ. Например, мы шьем юбки и брюки, кто-то — пиджаки и блузки.

Чтобы вывозить товары или продавать их байерам, требуются сертификаты качества, это опять-таки деньги. Если каждое предприятие по отдельности станет вкладывать средства в сертификацию, это отразится на себестоимости. Гораздо выгоднее, чтобы один сертификат действовал на несколько объединенных предприятий. По ценовой категории мы будем выигрывать для байеров по сравнению с другими предприятиями.