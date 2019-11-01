«Бакай Банк» обучил молодежь республики финансовой грамотности

«Бакай Банк» провел обучающие тренинги по повышению финансовой грамотности для школьников и студентов. Филиалы компании по всей республике распахнули свои двери перед учениками местных учебных заведений. Специально для них сотрудники «Бакай Банка» провели лекции на тему «Как приумножить свой капитал без финансовых рисков».

Обучающая программа была проведена в рамках Всемирного дня сбережений. Тренинг посвящен формированию культуры сбережений и повышению финансовой грамотности учащихся. Школьникам и студентам объяснили, как правильно распоряжаться денежными средствами, а также как лучше их экономить и накапливать.

На тренинге у присутствующих была отличная возможность задать интересующие их вопросы о деятельности банка и работе банковской системы Кыргызстана в целом. Они выразили благодарность за приглашение и были очень рады полученным новым знаниям.

Кроме того, в рамках проведения Всемирного дня сбережений 29 октября «Бакай Банк» принял активное участие в финансовой ярмарке. Ее организатором выступил Национальный банк КР.

Сотрудники «Бакай Банка» провели презентацию на тему: «Потенциал исламских финансов в мире», рассказали финансовую историю нашей вкладчицы Советкан Сарбагышовой, которая уже 21 год пользуется услугой депозита в «Бакай Банке».

В дружественной и теплой атмосфере представители банка провели интересные конкурсы, по итогам которых самым активным участникам вручили ценные призы и подарки. Всем гостям ярмарки раздали буклеты и брошюры, провели консультационные мероприятия по продуктам и услугам «Бакай Банка».

«Бакай Банк» заботится о подрастающем поколении и прилагает множество усилий для повышения уровня знаний среди молодежи.

Головной офис ОАО «Бакай Банк»: город Бишкек, улица Исанова, 77. Телефон: 0312610061, с мобильного 6111. WhatsApp 0554006111.

ОАО «Бакай Банк»: город Бишкек, улица Исанова, 77. Телефон: 0312610061, с мобильного 6111. WhatsApp 0554006111. Социальные сети: facebook Instagram Twitter.

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ОАО «Бакай Банк» уже 20 лет предоставляет широкий спектр финансовых услуг жителям Кыргызстана. В данное время 79 сберкасс и филиалов банка обеспечивают быстрое и удобное обслуживание во всех регионах страны.