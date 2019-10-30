Всемирный день сбережений: День открытых дверей в ОАО «Халык Банк Кыргызстан-Ош»

29 октября в рамках Всемирного дня сбережений — 2019 Ошский филиал ОАО «Халык Банк Кыргызстан» провел день открытых дверей для учеников школы имени Кирова.

Для ребят провели увлекательную экскурсию, рассказали о банковской деятельности и об умении сберегать. Девиз Всемирного дня сбережений текущего года — «Когда мечты становятся возможностью». Поэтому больше говорили о том, как сделать сбережения и накопить на свою мечту. Ребят больше всего заинтересовало устройство кассового узла, а также привлек внимание детектор валют. А в самом конце провели небольшую викторину на финансовую тему.

После викторины все ученики получили в качестве подарков сувенирную продукцию банка. Одним словом, встреча прошла в интерактивном формате. Мы зарядились позитивной энергетикой от ребят, а школьники узнали много нового.