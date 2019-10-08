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Бизнес

Заботимся о старшем поколении: благотворительная акция ко Дню пожилых людей

Следуя доброй ежегодной традиции, ко Дню пожилых людей ОАО «Халык Банк Кыргызстан» организовал благотворительную акцию. Она прошла в каждом регионе, где есть филиалы банка: в Бишкеке, Кара-Балте, Оше, Кара-Суу, Джалал-Абаде, Чолпон-Ате и Караколе.

Сотрудники банка с удовольствием побывали в гостях у пенсионеров, а некоторых пригласили к себе в филиал. Каждому пенсионеру в качестве небольшого презента был вручен денежный конверт.

Мы очень ценим старшее поколение за мудрость и опыт! Желаем крепкого здоровья и долгих лет жизни всем бабушкам и дедушкам!

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ОАО «Халык Банк Кыргызстан» является дочерней компанией АО «Народный Банк Казахстана», которое в 2018 году отпраздновало свое 95-летие.

Уже более 14 лет «Халык Банк Кыргызстан» успешно осуществляет свою деятельность на финансовом рынке Кыргызстана.

На сегодня ОАО «Халык Банк Кыргызстан» имеет 19 отделений по Кыргызстану: в Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде, Кара-Суу, Кара-Балте, Чолпон-Ате, Караколе, Узгене и Ноокате.

«Халык Банк Кыргызстан» имеет статус универсального банка и осуществляет свою деятельность на основе банковской лицензии № 044.

Для обслуживания клиентов банка в межгосударственных расчетах установлены корреспондентские отношения с крупнейшими банками Германии, России и Казахстана.
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