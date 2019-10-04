АВТОкредиты от «Халык Банк Кыргызстан» и KIA Motors

ОАО «Халык Банк Кыргызстан» и автосалон KIA Motors разработали выгодные условия автокредитования, которые позволят купить совершенно новый автомобиль с гарантийным сроком.

Программа «Рассрочка»

срок: до 2,5 года;

процентная ставка: 0 процентов годовых ;

; сумма кредита: до 100 тысяч долларов США/эквивалент в сомах;

первоначальный взнос: 30 процентов от суммы авто.

Эффективная процентная ставка — от 0,78 процента годовых.

Программа «Лояльное кредитование»

срок: до пяти лет;

процентная ставка: в сомах — 12 процентов годовых, в долларах США — 4,5 процента;

сумма кредита: до 100 тысяч долларов США/эквивалент в сомах;

первоначальный взнос: 20 процентов от суммы авто.

Эффективная процентная ставка: в сомах — от 13,66 процента годовых, в долларах США — от 5,46 процента годовых.

Обе программы рассчитаны на приобретение нового автомобиля в автосалоне KIA Motors.

Детальную информацию по автокредитам можно узнать по телефонам (в рабочее время):

0501 15 00 11 — Мээрим;

0554 14 26 24 — Сабина;

0778 42 41 56 — Аида.

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ОАО «Халык Банк Кыргызстан» является дочерней компанией АО «Народный Банк Казахстана», которое в 2018 году отпраздновало свое 95-летие.

Уже более 14 лет «Халык Банк Кыргызстан» успешно осуществляет свою деятельность на финансовом рынке страны.

На сегодня ОАО «Халык Банк Кыргызстан» имеет 19 отделений по республике: в Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде, Кара-Суу, Кара-Балте, Чолпон-Ате, Караколе, Узгене и Ноокате.

«Халык Банк Кыргызстан» имеет статус универсального банка и осуществляет свою деятельность на основе банковской лицензии № 044.

Для обслуживания клиентов банка в межгосударственных расчетах установлены корреспондентские отношения с крупнейшими банками Германии, России и Казахстана.