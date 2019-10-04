АВТОкредиты от «Халык Банк Кыргызстан» и KIA Motors

ОАО «Халык Банк Кыргызстан» и автосалон KIA Motors разработали выгодные условия автокредитования, которые позволят купить совершенно новый автомобиль с гарантийным сроком.
Программа «Рассрочка»
- срок: до 2,5 года;
- процентная ставка: 0 процентов годовых;
- сумма кредита: до 100 тысяч долларов США/эквивалент в сомах;
- первоначальный взнос: 30 процентов от суммы авто.
Эффективная процентная ставка — от 0,78 процента годовых.
Программа «Лояльное кредитование»
- срок: до пяти лет;
- процентная ставка: в сомах — 12 процентов годовых, в долларах США — 4,5 процента;
- сумма кредита: до 100 тысяч долларов США/эквивалент в сомах;
- первоначальный взнос: 20 процентов от суммы авто.
Эффективная процентная ставка: в сомах — от 13,66 процента годовых, в долларах США — от 5,46 процента годовых.
Обе программы рассчитаны на приобретение нового автомобиля в автосалоне KIA Motors.
Детальную информацию по автокредитам можно узнать по телефонам (в рабочее время):
- 0501 15 00 11 — Мээрим;
- 0554 14 26 24 — Сабина;
- 0778 42 41 56 — Аида.
***
ОАО «Халык Банк Кыргызстан» является дочерней компанией АО «Народный Банк Казахстана», которое в 2018 году отпраздновало свое 95-летие.
Уже более 14 лет «Халык Банк Кыргызстан» успешно осуществляет свою деятельность на финансовом рынке страны.
На сегодня ОАО «Халык Банк Кыргызстан» имеет 19 отделений по республике: в Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде, Кара-Суу, Кара-Балте, Чолпон-Ате, Караколе, Узгене и Ноокате.
«Халык Банк Кыргызстан» имеет статус универсального банка и осуществляет свою деятельность на основе банковской лицензии № 044.
Для обслуживания клиентов банка в межгосударственных расчетах установлены корреспондентские отношения с крупнейшими банками Германии, России и Казахстана.