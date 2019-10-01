Азамат Акенеев: Присоединение «БТА Банка» к «Бакай Банку» оздоровит конкуренцию

Национальный банк Кыргызской Республики дал «Бакай Банку» разрешение на присоединение «БТА Банка». Это значит, что в скором времени вместо двух средних банков на рынке появится крупный игрок. Как это скажется на экономике Кыргызстана и какие еще процессы происходят в банковском секторе страны, нашему изданию рассказал эксперт совета по развитию бизнеса и инвестиций при правительстве КР Азамат Акенеев.

– ОАО «Бакай Банк» присоединяет ЗАО «БТА Банк». Что вы думаете о слиянии этих двух банков?

– Я вижу много плюсов на самом деле. В Кыргызстане около 25 действующих банков — это чрезвычайно много по сравнению с другими странами с учетом нашего населения, размера экономики и оборота бизнеса. Конкуренция хороша в первую очередь тем, что она несет множество плюсов для потребителей, но чрезмерная конкуренция иногда тоже может вредить. То, что какие-то банки в Кыргызстане планируют объединяться, — положительный сигнал.

– Чем плоха ситуация с большим количеством банков?

– Если мы посмотрим на основные мировые финансовые кризисы за последние 100 лет, то больше половины из них начинались с того, что разорялся финансовый институт, начиналась паника среди вкладчиков, и далее по цепочке эта паника распространялась, разорялись другие компании, и начинался кризис. Кыргызстану не нужно такое большое количество банков. В последние годы Национальный банк последовательно проводит политику по укреплению банков, естественно, не требуя объединяться. Однако вводит новые требования по тому же уставному капиталу, по размеру резервов. Это вынуждает банки либо производить докапитализацию, либо идти на какие-то сделки по укрупнению.

Плюсы крупных банков по сравнению с мелкими — устойчивость, уровень предоставляемого сервиса, количество услуг.

Любое внедрение услуг требует инвестиций, причем расходы для крупного банка или небольшого одинаковы. Но прибыли у небольших банков меньше, а значит меньше и стимул внедрять инновационные продукты.

Чрезмерная конкуренция приводит к тому, что у определенных финансовых институтов пропадает стимул вкладываться в развитие. В условиях жесткой конкуренции они живут сегодняшним днем, краткосрочной прибылью.

– Какие тенденции вы наблюдаете в развитии отечественного банковского сектора?

– Мировые тенденции связаны с очень сильным распространением интернета и онлайн-технологий. В финансовый сектор начинают заходить компании, которые ранее не занимались этим. Сейчас технологии дают очень многим секторам экономики выступать в роли квазибанка и выполнять функции, которые раньше выполняли только банки.

Если посмотреть на Кыргызстан, то очень активно в финансовый сектор пытаются войти телекоммуникационные компании. Они открывают свои кошельки, проводят платежи, начинают выдачу кредитов в небольших размерах. По сути все перечисленное — это функции, которые ранее выполняла исключительно банковская система.

У людей появляется больше возможней для того, чтобы вкладывать свои деньги. Если раньше у 99,9 процента обывателей образовывались свободные средства и они относили их в банк на депозит, то сейчас за счет того, что технологии развиваются, у них появляются другие финансовые инструменты. К примеру, инвестиции в рынок ценных бумаг, покупка облигаций и так далее.

– Вы считаете, что в Кыргызстане достаточно высокий уровень финансовой грамотности, чтобы люди начинали инвестировать в ценные бумаги? Бытует мнение, что население хранит сбережения дома.

— В Кыргызстане финансовая грамотность населения не очень высока. Люди держат средства в наличных или вкладываются в недвижимость. Достаточно большой объем финансовых ресурсов хранится у населения, а когда человек держит свои средства дома, они не работают на экономику и не создают какую-то добавочную стоимость. Конечно, это не очень хорошо. Но есть постепенные улучшения.

– Взрослое население в Кыргызстане предпочитает больше обращаться в офисы. Может быть, банкам лучше и дальше заниматься развитием филиальных сетей?

– Большая часть финансовых ресурсов в Кыргызстане в любом случае находится в крупных городах: в Бишкеке и Оше. В регионах каких-то операций по платежам и в целом деловой активности не так много, хотя там много людей. При этом разместить деньги в банке — самый эффективный способ заставить их работать. Банк никогда не держит деньги «мертвым грузом». Банк всегда старается их выдать в виде кредитов, за счет них они еще выплачивают процентные ставки по депозитам.

Когда человек кладет деньги в банк, они начинают работать на экономику — они создают дополнительную денежную массу и дополнительный эффект.

Страна, где люди держат свои средства в банках, всегда будет развиваться быстрее, чем страна, в которой люди держат свои деньги под подушкой. Поэтому филиальные сети в регионах очень важны.

И я считаю, что укрупнение и слияние банков, возможно, позволит со временем снизить риски для клиентов.

Когда человек вкладывает деньги в большой системообразующий банк, у него все-таки есть мнение, что такой банк имеет больше возможностей привлечь более квалифицированный менеджмент, акционеры этого банка будут больше отслеживать эффективность работы банка. Поэтому чрезмерное количество мелких банков увеличивает риски для финансовой системы, и то, что банки начали укрупняться, — очень позитивный шаг. Вкладчики таких банков не должны бояться, они ничем не рискуют, поскольку условия становятся лучше. Получается, снижаются риски при той же самой доходности.