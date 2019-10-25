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Бизнес

«Бакай Банк» реализует недвижимость по выгодным ценам

Уважаемые клиенты, мы рады помочь в реализации ваших планов на приобретение недвижимости. Давно мечтаете обновить жилье, а накопить нужную сумму не получается?

Мы реализуем объекты, находящиеся на прочей собственности (наличный расчет, рассрочка, ипотека).

Выдаваемая валюта:

  • от 75 000 до 15 000 000 KGS;
  • от 1 000 до 200 000 EUR;
  • от 1 000 до 200 000 USD.

Процентная ставка: KGS — 12 процентов; EUR — 6 процентов; USD — 8 процентов.

Первоначальный взнос — не менее 20 процентов от стоимости приобретаемого имущества.

Срок — до семи лет.

Более подробно об этих и других объектах, расположенных в других областях республики, можно узнать на сайте банка или в call-центре по телефону 6111.

***

«Бакай Банк» уже 20 лет предоставляет широкий спектр финансовых услуг жителям Кыргызстана. В данное время 70 сберкасс и филиалов банка обеспечивают быстрое и удобное обслуживание во всех регионах страны.
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