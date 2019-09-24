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Бизнес

На юге открылись новые офисы Исламского финансового центра «Бакай Банка»

Фото ОАО «Бакай Банк». ИФЦ в ТЦ «Тынчтык»

На юге открылись новые офисы Исламского финансового центра «Бакай Банка». Они будут оказывать населению услуги по альтернативному финансированию по исламским принципам.

«Исламский финансовый центр с марта 2019 года начал активную работу по продукту потребительского финансирования в Бишкеке и южном регионе, в частности в Оше. На сегодня присутствие ИФЦ в северной и южной частях республики является одним из ключевых факторов, который будет способствовать продвижению и развитию продуктов потребительского финансирования. В связи с этим принято решение открыть дополнительные офисы по обслуживанию клиентов по потребительскому финансированию в Оше, Кара-Суу и Узгене», — отметили в Исламском финансовом центре ОАО «Бакай Банк».

В новых офисах можно взять в рассрочку товары потребительского пользования, то есть бытовую технику, мебель, строительные материалы, сотовые телефоны, окна, двери и так далее.

Кроме того, наши специалисты окажут услуги по оформлению потребительских товаров на местах в торговых точках и отдельных офисах.

Новые офисы ИФЦ расположены:

  • город Ош, улица Шакирова, 108/1, 1-й этаж, ТЦ «Таатан», внутри магазина «Техно Макс» (бытовая техника);
  • город Ош, улица Алишера Навои, 11/1, ТЦ «Тынчтык», 1-й этаж, бутик № 9;
  • город Кара-Суу, улица Ленина, б/н, внутри с/к 68, ОАО «Бакай Банк»;
  • город Ош, проспект Масалиева, 16а, внутри магазина «Мой телефон»;
  • город Узген, улица Манаса, 62а, ТЦ «Озгон Ордо», 1-й этаж, бутик № 2.

Кроме того, после запуска новых офисов в Оше планируется открытие отделений ИФЦ в Джалал-Абаде, Таласе, Баткене и других городах нашей страны.

Call-центр: 6111 (мобильный).

График работы всех офисов: с 9.00 до 18.00 без обеда.

Телефон: 0312610061.

Сайт: www.ifcenter.kg.

E-mail: office@ifcenter.kg.

Исламский финансовый центр — первое исламское окно в Кыргызстане и СНГ, созданное при ОАО «Бакай Банк» и предоставляющее финансовые услуги по исламским принципам.
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