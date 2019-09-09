«Бакай Банк» приглашает всех принять участие в забеге «Сохраним снежного барса»

В Бишкеке 15 сентября 2019 года пройдет международный забег «Сохраним снежного барса». У всех жителей и гостей столицы появится уникальная возможность пробежать разные дистанции по центру столицы и внести вклад в сохранение снежного барса.

Генеральным спонсором полумарафона «Сохраним снежного барса» выступает ОАО «Бакай Банк». Маршрут забега будет пролегать по центральным улицам Бишкека, мимо памятников архитектуры и исторических зданий.

В рамках забега предусмотрены дистанции: 1, 5, 14 и 21 километр.

«Такого рода мероприятие у нас еще не проходило. Тема сохранения снежного барса очень актуальна, животные находятся на грани исчезновения. По информации Фонда по сохранению снежного барса в мире осталось всего от 4 тысяч до 7 тысяч особей. Ареал обитания этого животного — 12 стран, в том числе и Кыргызстан. В 2020 году необходимо посчитать количество снежных барсов в нашей стране, для этого запланирована установка специальных фотоловушек, а собранные средства как раз будут направлены на их покупку», — отметил генеральный директор, вице-президент Федерации триатлона КР Канат Кельсинбеков.

Общий призовой фонд забега составляет 4 миллиона 500 тысяч сомов.

«Наш призовой фонд — один из крупнейших в СНГ. Мы стремимся к тому, чтобы в Кыргызстан приезжало больше профессиональных спортсменов из-за рубежа. К примеру, в забеге примут участие бегуны-любители из 30 стран, а также профессионалы-рекордсмены из России, Украины, Беларуси, Молдовы, Казахстана, Узбекистана. Состав профессиональных спортсменов очень крутой для СНГ, участники такого уровня к нам никогда не приезжали», — добавил Канат Кельсинбеков.

По его словам, планируется, что в марафоне примут участие около четырех тысяч человек. Также будут отдельные забеги для детей и незрячих.

«Я благодарен «Бакай Банку» за содействие. В течение двух лет продолжается наше сотрудничество. Я очень рад, что есть такой банк, который поддерживает любительский спорт и всегда нам помогает. Надеемся, что наше взаимодействие продлится еще очень долго», — сказал генеральный директор Nomad Sport, вице-президент Федерации триатлона КР Канат Кельсинбеков.

С более подробной информацией по участию в международном забеге «Сохраним снежного барса» можно ознакомиться на нашем сайте www.bakai.kg либо по номеру 0312610061, с мобильного: 6111, WhatsApp: +996554006111.

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Международный забег «Сохраним снежного барса» — это один из благотворительных международных полумарафонов, и значительная часть средств со стартовых взносов участников направится в Глобальную программу по сохранению снежного барса и его экосистем (GSLEP).

ОАО «Бакай Банк» 20 лет предоставляет широкий спектр финансовых услуг жителям Кыргызстана. В данное время 76 сберкасс и филиалов банка обеспечивают быстрое и удобное обслуживание во всех регионах республики.