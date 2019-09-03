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Бизнес

Позаботьтесь о будущем ребенка с депозитом «Детский» от «Бакай Банка»

Начните заботиться о будущем вашего ребенка уже сейчас. Мы предлагаем открыть детские вклады, которые могут не только сохранить, но и преумножить ваши сбережения. Отличием детских вкладов от других является то, что деньги зарабатывают и вкладывают родители, а депозит открывается на имя несовершеннолетнего ребенка.

Кроме целевого назначения, накопленные средства можно использовать не только для оплаты учебы, но и для крупных покупок, а также других потребностей ребенка.

Депозит «Детский» от ОАО «Бакай Банк» является надежным инструментом и поможет заложить финансовый фундамент для будущего вашего ребенка. Открыть вклад для своего ребенка можно с суммой от 5 тысяч сомов или $100, дополнять свой вклад можно от 1 тысячи сомов или $20 в любое время.

Депозит «Детский» открывается на ребенка в возрасте до 14 лет родителями, законными представителями или третьими лицами.

Депозит «Детский»

Срок

KGS

(% годовые)

USD

(% годовые)

EUR

(% годовые)

RUB

(% годовые)

CNY*

(% годовые)

KZT

(% годовые)

2 года и более

12,0 %

4,0 %

3,0 %

9,5 %

4,5 %

8,5 %

* С 11.01.2016 года открытие вкладов в китайских юанях доступно в головном офисе банка по адресу: город Бишкек, улица Исанова 77.

Минимальная сумма первоначального взноса 5 000 KGS/RUB; 100 USD/EUR; 1 000 CNY; 50 000 KZT.

Минимальная сумма дополнительного взноса 1 000 KGS/RUB; 20 USD/EUR; 200 CNY; 10 000 KZT.

Максимальная сумма пополнений в течение календарного года со дня открытия депозита не должна превышать 850 000 KGS/RUB 12 000 USD/EUR, 4 000 000 KZT, 85 000 CNY в зависимости от валюты вклада.

Условия принятия депозитов и условия действующих депозитов, сумма которых превышает $100 000 или эквивалент в другой валюте, могут определяться банком индивидуально.

Возврат вклада производится банком в день, следующий за окончанием срока.

Вклад застрахован в порядке, размерах и на условиях, установленных pаконом о защите банковских вкладов (депозитов) № 78 от 7 мая 2008 года.

Необходимые документы для открытия депозита «Детский»:

  1. Документ, удостоверяющий личность родителей, законных представителей или иных третьих лиц.
  2. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя, свидетельство о рождении несовершеннолетнего.
  3. Заявление на открытие счета.
  4. Анкета клиента физического лица (несовершеннолетнего и родителя и/или законного представителя и/или иных третьих лиц).
  5. Свидетельство о рождении.
  6. Договор. 

Преимущества:

  • одна из самых высоких процентных ставок;
  • начисление процента на процент на ежегодной основе. Проценты присоединяются к основной сумме и на них в следующем году также будет начисляться процент;
  • возможность внесения дополнительных сумм (депозит можно пополнять).

Подробности можно узнать по номеру 0312610061, с мобильного: 6111, WhatsApp: +996554006111, на сайте www.bakai.kg.

***

ОАО «Бакай Банк» уже 20 лет предоставляет широкий спектр финансовых услуг жителям Кыргызстана. В данное время 76 сберкасс и филиалов банка обеспечивают быстрое и удобное обслуживание во всех регионах страны.
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