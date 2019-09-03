Позаботьтесь о будущем ребенка с депозитом «Детский» от «Бакай Банка»

Начните заботиться о будущем вашего ребенка уже сейчас. Мы предлагаем открыть детские вклады, которые могут не только сохранить, но и преумножить ваши сбережения. Отличием детских вкладов от других является то, что деньги зарабатывают и вкладывают родители, а депозит открывается на имя несовершеннолетнего ребенка.

Кроме целевого назначения, накопленные средства можно использовать не только для оплаты учебы, но и для крупных покупок, а также других потребностей ребенка.

Депозит «Детский» от ОАО «Бакай Банк» является надежным инструментом и поможет заложить финансовый фундамент для будущего вашего ребенка. Открыть вклад для своего ребенка можно с суммой от 5 тысяч сомов или $100, дополнять свой вклад можно от 1 тысячи сомов или $20 в любое время.

Депозит «Детский» открывается на ребенка в возрасте до 14 лет родителями, законными представителями или третьими лицами.

Депозит «Детский»

Срок KGS (% годовые) USD (% годовые) EUR (% годовые) RUB (% годовые) CNY* (% годовые) KZT (% годовые) 2 года и более 12,0 % 4,0 % 3,0 % 9,5 % 4,5 % 8,5 %

* С 11.01.2016 года открытие вкладов в китайских юанях доступно в головном офисе банка по адресу: город Бишкек, улица Исанова 77.

Минимальная сумма первоначального взноса 5 000 KGS/RUB; 100 USD/EUR; 1 000 CNY; 50 000 KZT.

Минимальная сумма дополнительного взноса 1 000 KGS/RUB; 20 USD/EUR; 200 CNY; 10 000 KZT.

Максимальная сумма пополнений в течение календарного года со дня открытия депозита не должна превышать 850 000 KGS/RUB 12 000 USD/EUR, 4 000 000 KZT, 85 000 CNY в зависимости от валюты вклада.

Условия принятия депозитов и условия действующих депозитов, сумма которых превышает $100 000 или эквивалент в другой валюте, могут определяться банком индивидуально.

Возврат вклада производится банком в день, следующий за окончанием срока.

Вклад застрахован в порядке, размерах и на условиях, установленных pаконом о защите банковских вкладов (депозитов) № 78 от 7 мая 2008 года.

Необходимые документы для открытия депозита «Детский»:

Документ, удостоверяющий личность родителей, законных представителей или иных третьих лиц. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя, свидетельство о рождении несовершеннолетнего. Заявление на открытие счета. Анкета клиента физического лица (несовершеннолетнего и родителя и/или законного представителя и/или иных третьих лиц). Свидетельство о рождении. Договор.

Преимущества:

одна из самых высоких процентных ставок;

начисление процента на процент на ежегодной основе. Проценты присоединяются к основной сумме и на них в следующем году также будет начисляться процент;

возможность внесения дополнительных сумм (депозит можно пополнять).

Подробности можно узнать по номеру 0312610061, с мобильного: 6111, WhatsApp: +996554006111, на сайте www.bakai.kg.

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ОАО «Бакай Банк» уже 20 лет предоставляет широкий спектр финансовых услуг жителям Кыргызстана. В данное время 76 сберкасс и филиалов банка обеспечивают быстрое и удобное обслуживание во всех регионах страны.