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Бизнес

Сотовые телефоны в рассрочку за 30 минут от «Бакай Банка» в офисах Megastore

Уважаемые клиенты, у вас появилась хорошая возможность приобретать сотовые телефоны, планшеты, различные аксессуары и другие товары в центрах продаж и обслуживания MegaStore в кредит от «Бакай Банка» БЕЗ ЗАЛОГА по выгодной процентной ставке или в рассрочку.

Условия для приобретения смартфонов в кредит:

  • Валюта кредита: сом.
  • Сумма: от 5 000 до 100 000.
  • Сроки: до 18 месяцев.
  • Ставка: 28 процентов годовых.
  • Эффективная процентная ставка: 31,71 процента.
  • Первоначальный взнос не требуется.
  • Решение принимается за несколько минут.

Условия для приобретения смартфонов в рассрочку:

  • Валюта кредита: сом.
  • Сумма: от 5 000 до 100 000.
  • Сроки: три-шесть месяцев.
  • Ставка: 0 процентов.
  • Первоначальный взнос не требуется.
  • Решение принимается за несколько минут.

Необходимые документы:

  • паспорт;
  • для участников зарплатных проектов: справка о заработной плате за последние шесть месяцев / выписка из банка по счету о зачислении заработной платы;
  • для пенсионеров, которые обслуживаются в банках: выписка из банка по счету о зачислении пенсии за последние шесть месяцев, также необходим один поручитель.

Оставить заявку и получить кредит через «Бакай Банк» можно ежедневно в будние дни с 10.00 до 17.00 во всех центрах продаж и обслуживания MegaStore по всей республике.

Потребительский кредит «Mega Рассрочка» разработан совместно с сотовым оператором MegaCom.

Ассортимент MegaStore позволяет даже самому требовательному клиенту найти подходящий для себя телефон. В наличии смартфоны и аксессуары практически всех мировых брендов от бюджетных вариантов до самых последних моделей Xiaomi, LG, Huawei, Samsung, Apple, а также Olmio, Honor, Fly и других.

Подробности можно узнать по номеру 0312610061, с мобильного: 6111, WhatsApp: +996554006111, на сайте www.bankbakai.kg.

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ОАО «Бакай Банк» 20 лет предоставляет широкий спектр финансовых услуг жителям Кыргызстана. В данное время 76 сберкасс и филиалов банка обеспечивают быстрое и удобное обслуживание во всех регионах страны.
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