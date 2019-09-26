Сотовые телефоны в рассрочку за 30 минут от «Бакай Банка» в офисах Megastore

Уважаемые клиенты, у вас появилась хорошая возможность приобретать сотовые телефоны, планшеты, различные аксессуары и другие товары в центрах продаж и обслуживания MegaStore в кредит от «Бакай Банка» БЕЗ ЗАЛОГА по выгодной процентной ставке или в рассрочку.

Условия для приобретения смартфонов в кредит:

Валюта кредита: сом.

Сумма: от 5 000 до 100 000.

Сроки: до 18 месяцев.

Ставка: 28 процентов годовых.

процентов годовых. Эффективная процентная ставка: 31,71 процента.

Первоначальный взнос не требуется.

Решение принимается за несколько минут.

Условия для приобретения смартфонов в рассрочку:

Валюта кредита: сом.

Сумма: от 5 000 до 100 000.

Сроки: три-шесть месяцев.

Ставка: 0 процентов.

процентов. Первоначальный взнос не требуется.

Решение принимается за несколько минут.

Необходимые документы:

паспорт;

для участников зарплатных проектов: справка о заработной плате за последние шесть месяцев / выписка из банка по счету о зачислении заработной платы;

для пенсионеров, которые обслуживаются в банках: выписка из банка по счету о зачислении пенсии за последние шесть месяцев, также необходим один поручитель.

Оставить заявку и получить кредит через «Бакай Банк» можно ежедневно в будние дни с 10.00 до 17.00 во всех центрах продаж и обслуживания MegaStore по всей республике.

Потребительский кредит «Mega Рассрочка» разработан совместно с сотовым оператором MegaCom.

Ассортимент MegaStore позволяет даже самому требовательному клиенту найти подходящий для себя телефон. В наличии смартфоны и аксессуары практически всех мировых брендов от бюджетных вариантов до самых последних моделей Xiaomi, LG, Huawei, Samsung, Apple, а также Olmio, Honor, Fly и других.

Подробности можно узнать по номеру 0312610061, с мобильного: 6111, WhatsApp: +996554006111, на сайте www.bankbakai.kg.

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ОАО «Бакай Банк» 20 лет предоставляет широкий спектр финансовых услуг жителям Кыргызстана. В данное время 76 сберкасс и филиалов банка обеспечивают быстрое и удобное обслуживание во всех регионах страны.