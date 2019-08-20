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Бизнес

«Бакай Банк» выпустил новую карту Исламского финансового центра

Уважаемые клиенты, сообщаем о том, что специально для вас мы запустили новый продукт — платежную карту Исламского финансового центра. Уверяем, что данный продукт соответствует исламским принципам финансирования, а также согласован и одобрен со стороны шариатского совета банка. Теперь у владельцев карты Исламского финансового центра появилась отличная возможность оплачивать покупки, делать переводы и совершать другие операции в рамках, предусмотренных исламскими принципами банковского обслуживания.

Держатель карты «Элкарт ИФЦ» может:

  • оплачивать приобретенные товары и услуги посредством карты (за исключением покупок в заведениях, деятельность которых запрещена шариатом);
  • получать наличные денежные средства в банкоматах;
  • проводить платежи посредством систем удаленного/дистанционного обслуживания (интернет-банкинг, мобильный банкинг), а также осуществлять банковские переводы денежных средств со своего банковского счета на любой другой счет в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Карты «Элкарт ИФЦ» по льготным тарифам могут обналичиваться в банкоматах и POS-терминалах дружественной сети, которая на сегодня является самой широкой сетью периферийных устройств в Кыргызской Республике и насчитывает более 1 000 единиц периферийных устройств. Отметим, карты «Элкарт ИФЦ» могут обналичиваться также в банкоматах и POS-терминалах БТА Банка по льготным условиям.

По картам ИФЦ не начисляются проценты на денежные остатки. С денежными остатками на картах мы не производим каких-либо операций, противоречащих шариатским принципам ислама.

Не взимается какой-либо процент за пополнение денежных средств на карты «Элкарт ИФЦ», пополнение карт ИФЦ в кассах «Бакай Банка» является бесплатным.

По платежной карте «Элкарт ИФЦ» на программном уровне заблокированы покупки в специализированных учреждениях, таких как:

  • магазины с алкогольной и табачной продукцией;
  • развлекательные и увеселительные заведения, букмекерские конторы;
  • сайты непристойного содержания.

ОАО «Бакай Банк»
Фото ОАО «Бакай Банк». Куратор Исламского финансового центра ОАО «Бакай Банк» Талант Керимбаев

«Данный продукт является еще одним шагом развития исламского банкинга в нашей стране, так как такую карту никто не выпускал. Исламский финансовый центр в дальнейшем планирует выпустить платежные карты по исламским принципам финансирования более высокого статуса, на базе VISA и MasterCard. Мы уверены, что данные карты будут востребованы среди наших клиентов и помогут избежать ростовщичества», — отметил куратор Исламского финансового центра ОАО «Бакай Банк» Талант Керимбаев.

Более подробную информацию о получении карты банк предоставляет по номерам: 0(312) 61 00 61, 6111, WhatsApp 0(554) 00 61 11.

  • г. Бишкек, пр. Чуй, 111а, а также в ЦУМе «Айчурек» (4-й этаж, 10 С) по адресу: пр. Чуй, 155;
  • г. Ош, ул. Курманджан Датки, 105.

Сайт: www.ifcenter.kg.
E-mail: office@ifcenter.kg.

Справка. Исламский финансовый центр — первое исламское окно в Кыргызстане и СНГ, созданное при ОАО «Бакай Банк» и предоставляющее финансовые услуги по исламским принципам.
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