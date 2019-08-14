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Бизнес

«Бакай Банк» установил первое уличное пианино в Бишкеке для всех желающих

На территории ТЦ «Бета Сторес 2» открылась музыкальная площадка.

«Бакай Банк» преподнес подарок всем любителям музыки — приобрел пианино и установил его на специально оборудованной конструкции. Данный музыкальный инструмент предназначен для всех бишкекчан и гостей столицы.

В любой день и в любое время все желающие могут сыграть свои любые композиции на пианино.

«В южной части Бишкека произошло значимое культурное событие. «Бакай Банк» сделал отличный подарок городу. Руководство банка первым поддержало инициативу, с которой выступила Октябрьская райадминистрация. Теперь мы можем наслаждаться этим праздником культуры. Мы считаем, что подобные проекты будут способствовать улучшению культурной составляющей в нашем обществе. Может быть, кого-то такая музыкальная площадка вдохновит на творческий прорыв», — отметил заместитель главы муниципальной администрации столичной мэрии по Октябрьскому административному району Таалайбек Акматбаев.

Он добавил, что за рубежом подобного рода инструменты устанавливают практически в любых частях города. «Люди, желающие выразить себя, могут это сделать посредством музыки и игры на пианино. Поэтому мы призываем бизнес поддержать данную инициативу и перенять эстафету. Можно установить любые другие музыкальные инструменты в разных частях нашей столицы. Это будет огромным вкладом в развитие культуры города», — сказал Таалайбек Акматбаев.

При этом он выразил надежду на то, что горожане будут бережно относиться к музыкальному инструменту. «Конечно, мы переживаем за сохранность пианино, но я думаю, что культуру среди местного населения нужно поднимать именно так, организовывая подобные социальные проекты», — поделился замглавы муниципальной администрации.

Бишкекчане также выразили благодарность «Бакай Банку» за открытие музыкальной площадки. «Я считаю, что этот проект очень нужен городу, спасибо большое «Бакай Банку» за такую возможность, что сделали это для страны. Нужно поднимать уровень культуры среди населения. Мы должны стремиться развиваться как другие европейские государства, там я видела такие общественные пианино, они очень популярны», — сказала горожанка Бегайым Акылбекова.

Открытие музыкальной площадки стало возможным также при поддержке муниципальной администрации мэрии Бишкека по Октябрьскому административному району и руководства ТЦ «Бета Сторес 2». Планируется, что пианино будет находиться возле торгового центра в теплое время года.

ОАО «Бакай Банк» на постоянной основе осуществляет социальную деятельность по целому ряду направлений. Банк первым из всех коммерческих организаций построил две новые остановки в Таласе, его сотрудники посадили 60 деревьев в бишкекском парке «Молодежный», к Всемирному дню чистоты во всех филиалах «Бакай Банка» по всей территории республики прошли масштабные акции по уборке мусора, прошли бесплатные обучающие лекции для школьников и детей из уязвимых слоев общества и др.

ОАО «Бакай Банк» уже 20 лет предоставляет широкий спектр финансовых услуг жителям Кыргызстана. В данное время 76 сберкасс и филиалов банка обеспечивают быстрое и удобное обслуживание во всех регионах страны.

  • Головной офис ОАО «Бакай Банк» расположен по адресу: город Бишкек, улица Исанова, 77.
  • Call-центр: +996 312 610061, моб. 6111, WhatsApp: 0554006111.
  • Веб-сайт: https://bakaibank.kg/.
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