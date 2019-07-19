«Халык Банк Кыргызстан» начал работу с переводами Faster

ОАО «Халык Банк Кыргызстан» начало предоставлять услуги международной системы денежных переводов Faster.

Международная система экспресс-переводов Faster АО «Народный банк Казахстана» — это быстрые переводы без открытия банковского счета в тенге, российских рублях, долларах США и евро.

Преимущества Faster:

широкая сеть пунктов обслуживания: точки Faster доступны в Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Монголии, России и Таджикистане;

переводы доступны к получению в течение нескольких минут после отправки;

переводы осуществляются без открытия банковского счета;

переводы осуществляются в разной валюте: тенге, российских рублях, долларах США и евро. При этом максимальная сумма перевода составляет 3 миллиона тенге, $10 тысяч, 10 тысяч евро, 500 тысяч рублей.

Осуществить денежные переводы по данной системе возможно во всех отделениях ОАО «Халык Банк Кыргызстан», расположенных в Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде, Кара-Суу, Кара-Балте, Чолпон-Ате, Караколе, Узгене и Ноокате.