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Бизнес

Изменения в «Бакай Банке» и «БТА Банке» — мощный сигнал для развития экономики

С начала следующего года планируются большие изменения в работе ОАО «Бакай Банк» и ЗАО «БТА Банк». Две финансовые организации намерены работать под одним брендом, расширять свою филиальную сеть, размер кредитного портфеля и другие показатели. Об ожидаемых перспективах в работе двух банков рассказал управляющий директор инвестиционной компании BNC Finance Арсланбек Кененбаев.

«Это мощный сигнал для развития нашей экономики. Она нуждается в таких позитивных изменениях, это сигнал для иностранных инвесторов о том, что местные предприниматели вкладываются в экономику, верят в нее. Необходимо идти в ногу со временем и отвечать стандартам современных реалий и процесса глобализации. Например, в России работали тысячи банков, но сейчас там идет процесс принудительного укрупнения финучреждений. Упраздняются так называемые мелкие банки, которые оказывают негативное влияние на экономику. В больших финансовых организациях, наоборот, развито корпоративное управление, они более устойчивы и реже подвержены банкротству», — сказал он.

Эксперт добавил, что планируемые изменения в работе двух банков отвечают современным трендам банковской сферы на просторах СНГ.

«У большого банка много преимуществ, в глазах инвесторов и партнеров он более надежный. Кроме того, он представляет определенную выгоду для торговых партнеров, так как лучше может осуществлять финансирование межгосударственных торговых операций», — отметил Арсланбек Кененбаев.
BNC Finance
Фото BNC Finance. Управляющий директор инвестиционной компании BNC Finance Арсланбек Кененбаев

По его словам, положение среди игроков банковского рынка Кыргызстана также меняется. «Сейчас Национальный банк тоже мотивирует местные банки укрупняться. Для всех финансовых организаций установлен минимальный капитал в 600 миллионов сомов. Конечно, все банки стараются соблюдать этот норматив. Однако если появятся более крупные финучреждения, капитал которых намного превышает минимальные требования Нацбанка, это только позитивные изменения, то есть сама банковская система республики становится более устойчивой. У нас всего около 20 банков, поэтому изменения в работе двух из них — это для нас большое событие», — подчеркнул управляющий директор BNC Finance.

Он рассказал о преимуществах для клиентов двух банков. «Все изменения в финансовых организациях пойдут на пользу клиентам. Капитал будет больше, соответственно, будут лучше обеспечены надежность и сохранность денежных средств. Кроме того, увеличиваются все коэффициенты и показатели банка. Например, у нас в Кыргызстане, чтобы профинансировать большой проект и выдать крупный кредит, иногда кооперируются два-три финучреждения, потому что у них имеется ограничение максимальной суммы кредита. Если появится большой банк, то он может выдавать большие суммы в кредит, при этом риск будет минимальный», — заметил Арсланбек Кененбаев.

Он пояснил, что будущие изменения окажут положительное влияние на сам банк.

Чем больше будет капитал, тем выше рейтинг. Большой финансовой организации легче привлечь инвестиции и финансирование из-за границы, из международных финансовых рынков, потому что ей будут оказывать больше доверия.

Арсланбек Кененбаев
Более того, вопрос о процессе финансовой глобализации и роли нашей страны в нем остается актуальным. «Кыргызстан сейчас очень привлекателен для многих государств по международным платежам. Нам нужны крупные банки, которые могут участвовать в процессе глобализации. У нас очень хороший валютный режим, поэтому мы можем стать международным финансовым хабом для осуществления платежей», — заключил эксперт.
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