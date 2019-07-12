Изменения в «Бакай Банке» и «БТА Банке» откроют больше возможностей для клиентов

В банковском секторе Кыргызстана произошло знаковое событие. Акционер «Бакай Банка» выкупил акции «БТА Банка». Сделка осуществлена, согласно законодательству Кыргызской Республики, под контролем и в тесном взаимодействии с главным финансовым регулятором страны — Национальным банком.
На сегодня «Бакай Банк» и «БТА Банк» работают независимо друг от друга. Однако предполагается, что эти банки станут одним целым к концу 2019 года.
Президент Союза банков КР Анвар Абдраев поделился своим мнением о данном событии. «В настоящее время «Бакай Банк» — один из наиболее эффективно действующих банков, который имеет положительную долголетнюю историю в банковском секторе нашей республики. Ему присущи все новые инструменты и продукты, которые существуют в современном банковском мире. К примеру, это обезличенные металлические счета, исламский банкинг. «Бакай Банк» отличается от других финансовых организаций, в частности, постоянным внедрением различных новшеств. Определенные новые продукты, которые мы разрабатывали на базе Союза банков, были апробированы на «Бакай Банке», — отметил он.
По словам Анвара Абдраева, также заслуживает отдельного внимания «БТА Банк». «БТА Банк» имеет также долголетнюю историю. Так, первое название этого банка было «Эридан», он являлся очень динамичным и мобильным. С приходом казахского инвестора «БТА Банк» увеличился в размере и занял достойное место в банковском секторе Кыргызстана», — сказал он.
Сейчас акционеры «Бакай Банка» приняли решение о покупке акций «БТА Банка». «Я полагаю, что это очень позитивно скажется на развитии всего отечественного банковского сектора», — заверил глава Союза банков.
Кстати, в нашей стране это первый случай добровольного объединения. «В мире бизнеса обычно происходит поглощение сильным банком более слабого. В данном случае два успешных, сильных банка идут по направлению к объединению. Кстати, это пример для подражания. Я считаю это нормальным процессом, который проходит без конфликтных ситуаций, без недопонимания как в секторе, так и среди потенциальных клиентов», — подчеркнул Анвар Абдраев.
президент Союза банков КР.
Он пояснил, что, когда увеличили требования к минимальному размеру капитала в Армении, произошел естественный процесс объединения некоторых банков. «Я был в Армении, интересовался, как проходил процесс. Там все прошло спокойно, некоторые банки поняли возможности акционеров и свои. Надо помнить, что 2025 год не за горами, уже сейчас на уровне руководства стран, входящих в пространство ЕАЭС, идет речь о возможном создании некого единого банковского пространства с определенными едиными требованиями нормативов центральных банков по капиталу, возможно, по действию лицензий банков на территории стран-участниц», — сообщил Анвар Абдраев.
В связи с этим, по его словам, наши банки должны быть конкурентными, то есть иметь возможность конкурировать с казахскими, российскими, армянскими и белорусскими банками, с их капиталом и возможностями.
Поэтому предстоящие изменения в работе «Бакай Банка» и «БТА Банка» окажут положительное влияние на ситуацию во всем банковском секторе республики. «Все эти изменения по расширению создаются в первую очередь ради удобства действующих и потенциальных клиентов банков», — заключил глава Союза банков.
Считаю, что этот процесс создаст условия для того, чтобы наши кыргызстанские банки тоже имели преимущества. Мы должны отстаивать собственные интересы.Анвар Абдраев