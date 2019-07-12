Изменения в «Бакай Банке» и «БТА Банке» откроют больше возможностей для клиентов

В банковском секторе Кыргызстана произошло знаковое событие. Акционер «Бакай Банка» выкупил акции «БТА Банка». Сделка осуществлена, согласно законодательству Кыргызской Республики, под контролем и в тесном взаимодействии с главным финансовым регулятором страны — Национальным банком.

На сегодня «Бакай Банк» и «БТА Банк» работают независимо друг от друга. Однако предполагается, что эти банки станут одним целым к концу 2019 года.

Президент Союза банков КР Анвар Абдраев поделился своим мнением о данном событии. «В настоящее время «Бакай Банк» — один из наиболее эффективно действующих банков, который имеет положительную долголетнюю историю в банковском секторе нашей республики. Ему присущи все новые инструменты и продукты, которые существуют в современном банковском мире. К примеру, это обезличенные металлические счета, исламский банкинг. «Бакай Банк» отличается от других финансовых организаций, в частности, постоянным внедрением различных новшеств. Определенные новые продукты, которые мы разрабатывали на базе Союза банков, были апробированы на «Бакай Банке», — отметил он.

Фото ОАО «Бакай Банк». Президент Союза банков КР Анвар Абдраев

По словам Анвара Абдраева, также заслуживает отдельного внимания «БТА Банк». «БТА Банк» имеет также долголетнюю историю. Так, первое название этого банка было «Эридан», он являлся очень динамичным и мобильным. С приходом казахского инвестора «БТА Банк» увеличился в размере и занял достойное место в банковском секторе Кыргызстана», — сказал он.

Сейчас акционеры «Бакай Банка» приняли решение о покупке акций «БТА Банка». «Я полагаю, что это очень позитивно скажется на развитии всего отечественного банковского сектора», — заверил глава Союза банков.

Кстати, в нашей стране это первый случай добровольного объединения. «В мире бизнеса обычно происходит поглощение сильным банком более слабого. В данном случае два успешных, сильных банка идут по направлению к объединению. Кстати, это пример для подражания. Я считаю это нормальным процессом, который проходит без конфликтных ситуаций, без недопонимания как в секторе, так и среди потенциальных клиентов», — подчеркнул Анвар Абдраев.

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Он пояснил, что, когда увеличили требования к минимальному размеру капитала в Армении, произошел естественный процесс объединения некоторых банков. «Я был в Армении, интересовался, как проходил процесс. Там все прошло спокойно, некоторые банки поняли возможности акционеров и свои. Надо помнить, что 2025 год не за горами, уже сейчас на уровне руководства стран, входящих в пространство ЕАЭС, идет речь о возможном создании некого единого банковского пространства с определенными едиными требованиями нормативов центральных банков по капиталу, возможно, по действию лицензий банков на территории стран-участниц», — сообщил Анвар Абдраев.

В связи с этим, по его словам, наши банки должны быть конкурентными, то есть иметь возможность конкурировать с казахскими, российскими, армянскими и белорусскими банками, с их капиталом и возможностями.

Считаю, что этот процесс создаст условия для того, чтобы наши кыргызстанские банки тоже имели преимущества. Мы должны отстаивать собственные интересы. Анвар Абдраев

Поэтому предстоящие изменения в работе «Бакай Банка» и «БТА Банка» окажут положительное влияние на ситуацию во всем банковском секторе республики. «Все эти изменения по расширению создаются в первую очередь ради удобства действующих и потенциальных клиентов банков», — заключил глава Союза банков.