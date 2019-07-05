Ответы на главные вопросы об объединении «Бакай Банка» и «БТА Банка»

ОАО «Бакай Банк» и ЗАО «БТА Банк» объединяются в один коммерческий банк. Финансовым институтам еще предстоит пройти несколько этапов реорганизации, чтобы вплотную подойти к этому событию. Но главное уже известно: банки пошли на объединение с главной целью — быть еще лучше для своих клиентов и предоставлять им только самые лучшие услуги. Об этом 2 июля на пресс-конференции в Бишкеке рассказали председатели правления «Бакай Банка» Бакита Мундузбаева и «БТА Банка» Аалы Уманкулов.

Зачем объединяются «Бакай Банк» и «БТА Банк»? Объединение двух динамично развивающихся коммерческих банков — это стратегический шаг на пути к усилению отечественных финансовых институтов и всей банковской системы Кыргызстана.

Как рассказала Бакита Мундузбаева, это является важным событием в жизни двух банков, которое приведет к объединению двух успешных, сильных и с хорошей историей коммерческих банков нашей страны.

По ее словам, «Бакай Банк» принял такое стратегическое решение в связи с проводимой государственной политикой по усилению отечественных финансовых институтов и всей банковской системы республики.

«Вместе с Национальным банком мы планируем начать процесс по созданию еще более сильного игрока, который принесет максимальную пользу финансовой системе государства и нашим гражданам», — отметила председатель правления «Бакай Банка».

Почему принято такое решение сейчас? Получение разрешения Нацбанка об объединении получено в период, когда благодаря политике регулятора банковская система страны находится на очень стабильном и развивающемся уровне.

Аалы Уманкулов сообщил, что было коммерческое предложение по объединению и все акционеры «БТА Банка» дали свое согласие. На этом этапе акционеры двух банков посчитали нужным принять такое стратегическое решение.

Как проходит процесс объединения?

По словам Бакиты Мундузбаевой, говорить об объединении двух банков еще рано. Финансовым институтам еще нужно пройти трудоемкий путь по этапам реорганизации, чтобы вплотную подойти к этому событию.

После осуществления всех процедур, согласно банковскому законодательству, все принятые решения будут оформлены соответствующим образом и пакет документов будет направлен в НБ КР для получения разрешения на объединение ОАО «Бакай Банк» и ЗАО «БТА Банк».

«Мы с максимальной ответственностью и осторожностью подготавливаемся и выполняем все процедуры и мероприятия в полном соответствии с законодательством республики. Мы уверены, что с поддержкой Национального банка мы с успехом реализуем все задачи и придем к нашей общей цели», — сказала Бакита Мундузбаева.

Под каким брендом будет работать банк? Процесс объединения займет время. Поэтому до конца 2019-го «Бакай Банк» и «БТА Банк» продолжат работу независимо друг от друга. Наилучший вариант поэтапного объединения разработает специальная команда. Она представит окончательный план к концу года.

Тогда же станет известно, под каким брендом продолжит работу объединенный банк. Как отметил Аалы Уманкулов, вероятнее всего, объединенный банк продолжит работать под названием «Бакай Банк».

Что означает для клиентов объединение банков? Для клиентов банков объединение означает новые возможности и еще более удобные условия обслуживания. Ведь после слияния клиенты объединенного банка получат доступ к значительно большему количеству сберкасс и филиалов во всех регионах Кыргызстана.

Увеличение масштаба банков гарантирует клиентам высокую надежность, оперативность и привлекательность. За счет синергии будут предоставляться лучшие услуги и сервисы.

Аалы Уманкулов рассказал, что из двух линеек банков будут выбраны самые лучшие продукты. После объединения фининститут выйдет на второе место среди всех банков страны по филиальной сети. Объединенный банк станет третьим по уставному капиталу, четвертым по размеру кредитов, шестым по размеру депозитного портфеля и активам.

Всего у объединенного банка будет более 550 устройств дистанционного обслуживания: терминалов, банкоматов, POS-терминалов. Будет более 170 точек присутствия во всех регионах республики.

Что будет с текущими счетами клиентов и работой интернет- и мобильного банкинга? Никакого переоформления документов не требуется. Все условия обслуживания по расчетным счетам, платежным картам, кредитам, депозитам и другим продуктам «Бакай Банка» и «БТА Банка» остаются прежними для всех партнеров.

В прежнем режиме продолжают работать сервисы интернет- и мобильного банкинга.

Головной офис ОАО «Бакай Банк» расположен по адресу: город Бишкек, улица Исанова, 77.

Call-центр: +996 312 61 00 61, мобильный: 6111, WhatsApp: 0 554 00 61 11.

E-mail: bakai@bakai.kg, сайт: www.bakaibank.kg.

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ОАО «Бакай Банк» уже 20 лет предоставляет широкий спектр финансовых услуг жителям Кыргызстана. В данное время 76 сберкасс и филиалов банка обеспечивают быстрое и удобное обслуживание во всех регионах страны.