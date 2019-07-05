В Международном аэропорту «Манас» сегодня торжественно встретили новый рейс по маршруту Шарджа — Бишкек — Шарджа авиакомпании Air Arabia (ОАЭ).

Первым рейсом из Шарджи на воздушном судне Airbus-320 прилетели 167 пассажиров.

По традиции воздушное судно приветствовали «аркой триумфа» — водной аркой. У трапа самолета пассажиров ожидала теплая встреча, их угощали боорсоками и медом, а в терминале паспортного контроля фольклорный ансамбль «Мурас» исполнял кыргызские народные композиции.

На встречу первого рейса прибыло руководство Министерства транспорта и дорог КР, ОАО «Международный аэропорт «Манас», Агентства гражданской авиации КР и департамента туризма при МКИТ КР.

Также в праздничной обстановке проходила регистрация на рейс Бишкек — Шарджа. Пассажиры, прибывающие в Бишкек и улетающие в Шарджу, отметили комфортабельность и удобство данного рейса. Авиакомпания Air Arabia будет осуществлять полеты четыре раза в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Заместитель министра транспорта и дорог КР Женишбек Ногойбаев отметил, что для Кыргызстана открытие данного рейса очень важный шаг. Поддержка министерства в расширении географии полетов будет оказываться и в будущем.

Заместитель председателя правления по производству, директор дирекции инфраструктурного развития ОАО «МАМ» Абдималик Бусурманкулов добавил важность и значимость события для компании. «Вопрос открытия данного регулярного рейса прорабатывался давно. Благодаря совместным усилиям и переговорам принято решение о начале полетов с июля текущего года», — сказал он.