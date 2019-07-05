13:59
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Бизнес

В аэропорту «Манас» торжественно встретили новый рейс Шарджа — Бишкек — Шарджа

В Международном аэропорту «Манас» сегодня торжественно встретили новый рейс по маршруту Шарджа — Бишкек — Шарджа авиакомпании Air Arabia (ОАЭ).

Первым рейсом из Шарджи на воздушном судне Airbus-320 прилетели 167 пассажиров.

По традиции воздушное судно приветствовали «аркой триумфа» — водной аркой. У трапа самолета пассажиров ожидала теплая встреча, их угощали боорсоками и медом, а в терминале паспортного контроля фольклорный ансамбль «Мурас» исполнял кыргызские народные композиции.

На встречу первого рейса прибыло руководство Министерства транспорта и дорог КР, ОАО «Международный аэропорт «Манас», Агентства гражданской авиации КР и департамента туризма при МКИТ КР.

Также в праздничной обстановке проходила регистрация на рейс Бишкек — Шарджа. Пассажиры, прибывающие в Бишкек и улетающие в Шарджу, отметили комфортабельность и удобство данного рейса. Авиакомпания Air Arabia будет осуществлять полеты четыре раза в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Заместитель министра транспорта и дорог КР Женишбек Ногойбаев отметил, что для Кыргызстана открытие данного рейса очень важный шаг. Поддержка министерства в расширении географии полетов будет оказываться и в будущем.

Заместитель председателя правления по производству, директор дирекции инфраструктурного развития ОАО «МАМ» Абдималик Бусурманкулов добавил важность и значимость события для компании.  «Вопрос открытия данного регулярного рейса прорабатывался давно. Благодаря совместным усилиям и переговорам принято решение о начале полетов с июля текущего года», — сказал он.
Ссылка:
просмотров: 365
Версия для печати
Материалы по теме
ОАО «Международный аэропорт «Манас» признали лучшим налогоплательщиком года
Аэропорт «Иссык-Куль» принял первый в летнем туристическом сезоне рейс из Алматы
Лето в Кыргызстане. Как иностранцу добраться в страну
Международный аэропорт «Иссык-Куль» торжественно принял первый рейс из Оша
Аэропорт «Иссык-Куль» принял первых в этом году пассажиров из Ташкента
Зарубежные авиарейсы на время турсезона на Иссык-Куле
Открывается новое авиасообщение по маршруту Шарджа — Бишкек — Шарджа
ОАО «МАМ» помогло швейному цеху, где будут работать выпускники детдомов
Аэропорты «Манас» и «Мюнхен» подписали меморандум о сотрудничестве
ОАО «МАМ» просит всех пассажиров заблаговременно приезжать в столичный аэропорт
Популярные новости
Аэропорт &laquo;Иссык-Куль&raquo; принял первый в&nbsp;летнем туристическом сезоне рейс из&nbsp;Алматы Аэропорт «Иссык-Куль» принял первый в летнем туристическом сезоне рейс из Алматы
&laquo;Умные лекарства&raquo; не&nbsp;только продлевают жизнь, но&nbsp;и&nbsp;повышают ее&nbsp;качество «Умные лекарства» не только продлевают жизнь, но и повышают ее качество
Бишкекчане о&nbsp;концерте &laquo;ДДТ&raquo;: Ностальгично! Музыкально! Душевно! Бишкекчане о концерте «ДДТ»: Ностальгично! Музыкально! Душевно!
&laquo;Бакай Банк&raquo; и&nbsp;&laquo;БТА Банк&raquo; объединяются. Что изменится в&nbsp;финансовом секторе «Бакай Банк» и «БТА Банк» объединяются. Что изменится в финансовом секторе
Бизнес
В&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; торжественно встретили новый рейс Шарджа&nbsp;&mdash; Бишкек&nbsp;&mdash; Шарджа В аэропорту «Манас» торжественно встретили новый рейс Шарджа — Бишкек — Шарджа
Отвечало&nbsp;ли Минэнерго &laquo;Электрическим станциям&raquo;? Об&nbsp;этом спорили на&nbsp;суде по&nbsp;ТЭЦ Отвечало ли Минэнерго «Электрическим станциям»? Об этом спорили на суде по ТЭЦ
Мобильный оператор&nbsp;О! улучшил 4G&nbsp;LTE еще в&nbsp;50&nbsp;населенных пунктах Мобильный оператор О! улучшил 4G LTE еще в 50 населенных пунктах
&laquo;Счастливые часы&raquo; от&nbsp;MegaCom: 1&nbsp;гигабайт всего за&nbsp;1&nbsp;сом «Счастливые часы» от MegaCom: 1 гигабайт всего за 1 сом